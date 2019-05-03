Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 14:23 TSİ- Yaşam G: Bugün 14:25 TSİ

Van’ın Başkale İlçesinde Mayıs Ayında Karla Mücadele Çalışması

Van’ın Başkale ilçesinde çığ düşmesi sonucu kapanan mahalle yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Video için play'e tıklayın

Başkale ilçe merkezine 67 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarı Dallı Mahallesi yoluna dün çığ düştü. Çığ nedeniyle kapanan mahalle yolunun açılması için bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri sevk edildi. Ekipler, mahalle yolunu kapatan kar kütlelerini temizlemek için dünden beri yoğun çalışma yürütüyor. Ekipler, yüksekliği yer yer 2 metreyi bulan karların arasında tüneller açarak ilerlemeye çalışıyor.

Karla mücadele ekipleri, bölgenin engebeli olması nedeniyle sık sık çığ düştüğünü belirterek, bu tehlikeye karşı bölge sakinlerinin dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.

(Engin Ertürk/İHA)

Bugün 14:23 TSİ İHA Van- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket Ankaragücü Yılın Başarılı Futbolcusunu Taraftar oylarıyla belirliyoruz.
Van’ın Başkale İlçesinde Mayıs Ayında Karla Mücadele Çalışması mask
Van’ın Başkale İlçesinde Mayıs Ayında Karla Mücadele Çalışması
Ankara’nın Tarihi Yerleri mask
Ankara’nın Tarihi Yerleri
Ankara’da Gezilecek Yerler Piknik Alanları mask
Ankara’da Gezilecek Yerler Piknik Alanları
Ankara Bahçelievler’de Yapılabilecek Şeyler mask
Ankara Bahçelievler’de Yapılabilecek Şeyler
Gölbaşı Belediyesi’nde 'Sıfır Atık' projesi mask
Gölbaşı Belediyesi’nde 'Sıfır Atık' projesi
Sincan'da Ramazan Ayı Öncesi Denetim mask
Sincan'da Ramazan Ayı Öncesi Denetim
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 8 B
Helikopter MİLDAR, Yeni Versiyonuyla İlk Kez IDEF'19'da mask
Helikopter MİLDAR, Yeni Versiyonuyla İlk Kez IDEF'19'da
Son Dakika : Sevilen Sanatçı Dilber Ay Hayatını Kaybetti mask
Son Dakika : Sevilen Sanatçı Dilber Ay Hayatını Kaybetti
Ankaragücü Yılın Başarılı Futbolcusu Anketi Detayları mask
Ankaragücü Yılın Başarılı Futbolcusu Anketi Detayları
YSK’da Süreç Sona Yaklaşıyor mask
YSK’da Süreç Sona Yaklaşıyor
Bakan Selçuk: '7'nci Aile Şurası' 2-3 Mayıs'ta Ankara'da Yapılacak mask
Bakan Selçuk: '7'nci Aile Şurası' 2-3 Mayıs'ta Ankara'da Yapılacak
Fatih Terim: “Önemli bir avantajı yitirdik” mask
Fatih Terim: “Önemli bir avantajı yitirdik”

GALERİ

Ivana Sert Kimdir? mask
Ivana Sert Kimdir?
Alp Kırşan Kimdir? mask
Alp Kırşan Kimdir?
Ertuğrul Gazi Kimdir? mask
Ertuğrul Gazi Kimdir?
Ankara’nın İlçeleri ve Semtleri mask
Ankara’nın İlçeleri ve Semtleri
Yenimahalle'de Camiler Ramazan Ayına Hazırlandı mask
Yenimahalle'de Camiler Ramazan Ayına Hazırlandı
Çarpışma 20. Bölüm 2. Fragman Yayınlandı! mask
Çarpışma 20. Bölüm 2. Fragman Yayınlandı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 8 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL