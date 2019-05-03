Cumhurbaşkanı Erdoğan Açılışı Yapılacak Büyük Çamlıca Camii’ne Geldi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi açılışı bugün gerçekleştirilecek olan Büyük Çamlıca Camii’ne cuma namazını kılmak üzere geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, resmi açılışa katılarak bir konuşma yapması bekleniyor.

(Caner Evyapan - Metin Başar/İHA)