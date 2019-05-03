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Ramazan Ayında Sağlıklı Beslenin

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Diyetisyeni Betül Çiçek, Ramazan’da en önemli öğünün sahur olduğunu belirterek, "Ramazan ayında en çok dikkat etmemiz gereken şey öğünlerde yemekleri iyice çiğneyerek yavaş yavaş yemek. İftardan yaklaşık 1 saat sonra yürüyüş de faydalı olur” dedi.

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Sağlık Bakanlığı her sene olduğu gibi bu yıl da iftar ve sahur için örnek bir masa kurarken, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Diyetisyeni Betül Çiçek Ramazan’da doğru beslenmeye dair önerilerde bulundu. Sahura kalkılmaması ya da sahurda sadece su içilmesinin zararlı olduğunu, sahur öğünü ağır yemeklerden oluşursa da gün içerisinde oruç tutanlar üzerinde olumsuz etki oluşturacağını söyleyen Çiçek, “En önemli öğünlerimizden biri sahur. Bizi ertesi gün yaşayacağımız açlığa hazırlaması açısından oldukça önemli. Biz bu sürede yumurta, peynir, zeytin, söğüş sebze, süt, yoğurt, kefir gibi hafif bir kahvaltıyı öneriyoruz. Buna alternatif olarak çorba, salata, tam tahıllı ekmek ve sebze yemeğiyle hazırlanmış hafif bir iftar da olabilir. İftarda özellikle tuzlu besinleri tüketmemeye, ağır ve yağda kızartılmış besinleri tüketmemeye özen gösteriyoruz. Çünkü bu tür besinler ertesi gün için susuzluk, halsizlik gibi birçok istenmeyen sonuçlar doğurabilir. İftardan sonra sahura kadar geçen sürede taze ve kuru meyveler yenilmeli. Bu süre içerisinde sütlü tatlılar da tüketilebilir. Gün içerisinde kaybettiğimiz sıvıyı geri kazanabilmek için süt, yoğurt, soda, bitki çayı içilebilir. Ramazan ayında en çok dikkat etmemiz gereken şey öğünlerde yemekleri iyice çiğneyerek yavaş yavaş yemek. İftardan yaklaşık 1 saat sonra yürüyüş de faydalı olur” dedi.

ÇORBAYLA ANA YEMEĞİN ARASI 15 DAKİKA OLMALI

16 buçuk, 17 saat aç kaldıktan sonra bir anda çok fazla besin tüketerek vücudu yormamak gerektiğini belirten Çiçek, iftar sofralarında çorbayla ana yemek arasında 15 dakikalık zaman bırakılması gerektiğini söyledi. Çiçek, “Ramazan ayında iftara küçük bir iftariyelik tabakla başlayıp, çorba ve salatayla devam etmeliyiz. Yaklaşık olarak 15 dakika ara verdikten sonra ana yemeklere devam etmeliyiz. Daha sonrasında birer saat arayla küçük porsiyonlarla meyvelerimizi, tatlı tüketeceksek tatlımızı tüketmeliyiz. Sahurdaysa mümkün olduğunca protein ve posa içeriği yüksek besinlere ağırlık vermeliyiz” şeklinde konuştu.

“HAFTADA İKİ KEZ KÜÇÜK PORSİYONLARDA RAMAZAN PİDESİ TÜKETEBİLİRİZ”

Ramazan ayının olmazsa olmazı Ramazan pidesinin de sürekli yenmesi durumunda insan sağlığına olumsuz etki edebileceğini ifade eden Çiçek, daha çok tam tahıllı ekmeklerin yenmesi gerektiğini söyledi. Çiçek, “Ramazan pidesi mutlaka Ramazan ayının olmazsa olmazı. Mutlaka sofralarımızda yeri olacak. İftar sofrasında Ramazan pidesinin daha uygun olacağını düşünüyorum. Daha uzun süren bir açlığa hazırlandığımız sahurda tam tahıllı ekmekleri tercih etmeliyiz. Ramazan pidesinin porsiyonlarını küçük tutabiliriz. Her akşam değil ama gün aşırı ya da haftada iki kez tüketmeliyiz” diye konuştu.

(İHA)

Bugün 14:27 TSİ İHA Ankara- Sağlık

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