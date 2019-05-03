Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 14:29 TSİ- Ekonomi G: Bugün 14:30 TSİ

Bakan Albayrak’tan Enflasyon Değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Nisan ayı enflasyon rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bu gelişmeler, yaz aylarında özellikle gıdada sağlanacak düşüşle, hedeflerimizi tutturacağımızı gösteriyor" dedi.

Bakan Albayrak’tan Enflasyon Değerlendirmesi mask
Büyütmek için resme tıklayın

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Nisan ayına ait enflasyon rakamlarına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinde bir değerlendirmede bulundu. Bakan Albayrak, "Yıllık enflasyon yüzde 19,71’den 19,50’ye geriledi. Ayrıca çekirdek enflasyonda da yıllık yüzde 17,53’ten 16,30’a önemli bir gerileme oldu. Bu gelişmeler, yaz aylarında özellikle gıdada sağlanacak düşüşle, hedeflerimizi tutturacağımızı gösteriyor" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Bugün 14:29 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket Ankaragücü Yılın Başarılı Futbolcusunu Taraftar oylarıyla belirliyoruz.
03 Mayıs 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları mask
03 Mayıs 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
30 Mayıs 2019 Borsa Güne Yatay Başladı mask
30 Mayıs 2019 Borsa Güne Yatay Başladı
02 Mayıs 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları mask
02 Mayıs 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
Bursa Üretimde ve İhracatta Önemli Rol Üstlendi mask
Bursa Üretimde ve İhracatta Önemli Rol Üstlendi
30 Nisan 2019 Borsa İlk Yarıda Yükseldi mask
30 Nisan 2019 Borsa İlk Yarıda Yükseldi
30 Nisan 2019 Serbest Piyasada Altın Fiyatları mask
30 Nisan 2019 Serbest Piyasada Altın Fiyatları
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 8 B
Helikopter MİLDAR, Yeni Versiyonuyla İlk Kez IDEF'19'da mask
Helikopter MİLDAR, Yeni Versiyonuyla İlk Kez IDEF'19'da
Son Dakika : Sevilen Sanatçı Dilber Ay Hayatını Kaybetti mask
Son Dakika : Sevilen Sanatçı Dilber Ay Hayatını Kaybetti
Ankaragücü Yılın Başarılı Futbolcusu Anketi Detayları mask
Ankaragücü Yılın Başarılı Futbolcusu Anketi Detayları
YSK’da Süreç Sona Yaklaşıyor mask
YSK’da Süreç Sona Yaklaşıyor
Bakan Selçuk: '7'nci Aile Şurası' 2-3 Mayıs'ta Ankara'da Yapılacak mask
Bakan Selçuk: '7'nci Aile Şurası' 2-3 Mayıs'ta Ankara'da Yapılacak
Fatih Terim: “Önemli bir avantajı yitirdik” mask
Fatih Terim: “Önemli bir avantajı yitirdik”

GALERİ

Ankara’nın İlçeleri ve Semtleri mask
Ankara’nın İlçeleri ve Semtleri
Yenimahalle'de Camiler Ramazan Ayına Hazırlandı mask
Yenimahalle'de Camiler Ramazan Ayına Hazırlandı
Çarpışma 20. Bölüm 2. Fragman Yayınlandı! mask
Çarpışma 20. Bölüm 2. Fragman Yayınlandı!
Kanuni Sultan Süleyman Kimdir? mask
Kanuni Sultan Süleyman Kimdir?
Burak Özçivit Kimdir? mask
Burak Özçivit Kimdir?
Ezgi Mola Kimdir? mask
Ezgi Mola Kimdir?
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 8 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL