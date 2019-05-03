Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Nisan ayına ait enflasyon rakamlarına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinde bir değerlendirmede bulundu. Bakan Albayrak, "Yıllık enflasyon yüzde 19,71’den 19,50’ye geriledi. Ayrıca çekirdek enflasyonda da yıllık yüzde 17,53’ten 16,30’a önemli bir gerileme oldu. Bu gelişmeler, yaz aylarında özellikle gıdada sağlanacak düşüşle, hedeflerimizi tutturacağımızı gösteriyor" ifadelerini kullandı.
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Bakan Albayrak’tan Enflasyon Değerlendirmesi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Nisan ayı enflasyon rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bu gelişmeler, yaz aylarında özellikle gıdada sağlanacak düşüşle, hedeflerimizi tutturacağımızı gösteriyor" dedi.
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