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'Peygamberler Şehri'' Şanlıurfa Ramazana Hazır

İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da, on bir ayın sultanı ramazan için yapılan hazırlıklar tamamlandı.

'Peygamberler Şehri' Ramazana Hazır mask
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İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da, on bir ayın sultanı ramazan için hazırlıklar tamamlandı.

''Peygamberlerin atası'' kabul edilen Hazreti İbrahim'in doğduğu, Hazreti Eyyüp, Hazreti Elyasa ve Hazreti Şuayp peygamberlerin yaşadığı rivayet edilen Şanlıurfa, dünya inanç turizminin yanı sıra kültürel değerleriyle de ön plana çıkıyor.

Şanlıurfa'da en fazla ilgiyi, kentle özdeşleşen ve üç ilahi dinin atası kabul edilen Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makam ve ateşe atıldığı yer olarak bilinen Balıklıgöl çekiyor.

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Balıklıgöl, İslam inancına göre ayrı bir öneme sahip olan recep, şaban ve ramazan aylarında adeta ziyaretçi akınına uğruyor.

Hazreti Eyyüp'ün çile çektiği makam olarak kabul edilen "Sabır Mekanı"nın yanı sıra sahabelerin cuma namazlarını kıldığı Ulu Cami ile Hasan Paşa ve Yusuf Paşa gibi tarihi camiler de kentte en çok ilgi çeken mekanların başında geliyor.

"15 camide hatimle teravih namazı"

İl Müftülüğü de Şanlıurfa'da ramazanın özüne uygun geçirilmesi, halkın rahatlıkla ibadetlerini yerine getirmesi amacıyla hazırlıklarını tamamladı.

Müftü Vekili Hüseyin Ortaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'nın dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen inanç merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Kentteki bütün camilerde ramazana yönelik programlar düzenleneceğini belirten Ortaç, şöyle devam etti:

"Bütün camilerimizde teravih namazının kılınması için din görevlilerimize gerekli talimatı verdik. Camilerimizden 15'inde hatimle teravih namazı kılınacak. Kadınlarımız ve çocuklarımız teravih namazına ilgi gösteriyor, camilerimiz cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle şenleniyor. Ramazan ayı Kur'an ayıdır, bütün camilerimizde sabah, öğlen ve ikindi namazı öncesi veya sonrasında Kur'an-ı Kerim okunacak, mukabele yapılacak. Bu ay hangi camiye giderseniz gidin mutlaka Kur'an-ı Kerim okunduğunu duyacaksınız."

"Hacılar Şanlıurfa'da 1-2 gün misafir edilirdi"

Ortaç, camilerin temizliklerinin yapıldığını ve eksikliklerinin giderildiğini ifade ederek vatandaşların rahat ve nezih bir ortamda ibadetlerini yapmalarını sağlamaya çalıştıklarını aktardı. Ramazan ayında sohbet ve vaaz programlarının da yapılacağını anlatan Ortaç, şunları kaydetti:

"Ramazan ayında sahur ve iftar programları da yapılacak. Özellikle Balıklıgöl ve çevresinde iftardan, sahura kadar yoğunluk yaşanıyor. Kentteki vatandaşlarımız olsun il dışı ve yurt dışından gelen vatandaşlar olsun ramazan ayında gerçekten ilimizdeki havaya, ortama hayran kalmaktadır. Buradaki hava şartlarının sıcak olması, Balıklıgöl ve çevresi, Eyyüp Peygamber makamlarındaki manevi atmosfer, Mekke'ye, Medine'ye gitmiş gibi duyguları yaşatmaktadır. 30 yıl öncesine kadar hacı adayları, hacca giderken mutlaka Şanlıurfa'ya uğrar, burada 1-2 gün misafir edilirdi. Hacılarımızın burada misafir edilmesi, Şanlıurfalıların misafirperliklerinden dolayı 'Halilürrahman bereketi' ifadesi ortaya çıkmıştır. Herkesi ramazan ayının bir gününü Şanlıurfa'da, Hazreti İbrahim ve Eyyüp'ün makamlarının etrafında geçirmek, o manevi havayı, atmosferi hissetmek için şehrimize bekliyoruz."

Bugün 15:03 TSİ AA - Yaşam

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