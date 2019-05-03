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Ankaralılar Ramazan Akşamları Nostalji Yaşayacak

Başkentte büyükşehir ve ilçe belediyeleri ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala, iftar çadırlarında buluşturacağı Ankaralılar için nostaljik programlar hazırladı.

Ankaralılar Ramazan Akşamları Nostalji Yaşayacak mask
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Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala, büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleri, iftar çadırlarında buluşturacağı Ankaralıları hazırlanan programlarla geçmişe götürecek.

Binlerce Ankaralı iftar çadırlarında aynı anda orucunu açacak ve tasavvufi konserler, şiir dinletileri ve sema gösterileriyle şehrin en kalabalık meydanlarında, geleneksel şerbetler, Osmanlı macunu eşliğinde gerçekleştirilecek Hacivat-Karagöz gibi orta oyunlarıyla da unutulmaya yüz tutan geleneksel ramazan eğlencelerini yad edecek.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi, ramazan etkinlikleri kapsamında, EGO yemekhanesinde hazırladığı yemeklerle başkentin 9 ayrı noktasında bulunan iftar çadırlarında ramazan ayı boyunca her gün 12 bin Ankaralıyı sofrasında ağırlayacak.

Büyükşehir Belediyesinin 9 ayrı merkezde kurduğu iftar çadırlarının adresleri şöyle:

Seğmenler Kent Meydanı, Sincan Kent Meydanı, Mamak Akdere, Mamak Kusunlar TOKİ konutları, Hüseyingazi Rauf Denktaş Parkı, Altındağ Karacaören TOKİ konutları, Hürriyet Mahallesi muhtarlık yanı, Altındağ Solfasol ile Demetevler pazar yeri.

15 Hemşehri Derneği Anadolu Kültürünü Tanıtacak

Keçiören Belediyesi, ramazan etkinlikleri kapsamında bir yandan 15 hemşehri derneğinin Anadolu kültürünü tanıtmalarına katkı sağlayacak, bir yandan da ramazanın maneviyatını yaşatacak. Kalaba Kent Meydanı'nda her gün saat 21.30'da çocuklara özel orta oyunu ile başlayacak etkinlikler kapsamında, ramazan boyunca saat 22.30'dan itibaren ise hemşehri derneklerinin kültür gecesi, ilahi konserleri ve semazen gösterileri sahnede yerini alacak.

Dernekler, Kalaba Kent Meydanı'ndaki etkinlik alanında 35 metrekare alana kurulacak iki hemşehrievinde üç gün boyunca yöreye ve ile yönelik tanıtım yapacak, bir geceyi de folklor gösterilerine ve yöresel sanatçıların sahne almasına ayıracak.

Satış stantlarının da kurulacağı etkinlik alanında Osmanlı macunu ve geleneksel lezzetler sunulacak. Eski ramazan coşkularının yaşatılacağı Keçiören'de vatandaşlar belediyenin eğitici akvaryum özelliği taşıyan Deniz Dünyası'nı ramazana özel 09.00-23.00 arasındaki saat dilimlerinde izleyerek keyifli vakit geçirecek. Ayrıca Kadir gecesinde de Keçiören Müftülüğü özel bir program yapacak.

Çankaya'da 3 ayrı bölgede iftar çadırı kurulacak

Çankaya Belediyesi ise her gün üç ayrı bölgede kuracağı iftar çadırlarında halkı ağırlayacak. Belediye ramazan süresince 135 binin üzerinde kişiyle iftar sofrasını paylaşacak.

Ayrıca ihtiyaç sahiplerine de gıda yardımı yapacak belediyenin iftar çadırları, Cebeci İnönü Stadyumu yanı, Türközü Metin Oktay Mahallesi ve Öveçler Lizbon Caddesi'nde kurulacak.

Evlere iftar yemeği

Yenimahalle Belediyesi ise mahalle aralarına kuracağı iftar çadırlarının yanı sıra evlerinde iftar yemeği hazırlama imkanı bulunmayan ihtiyaç sahibi, engelli, hasta ve yaşlıları gezici ramazan iftar aracının dağıtacağı yemeklerle yalnız bırakmayacak.

Hacivat-Karagöz sahnelenecek

Hamamönü'nde Hacivat-Karagöz ile orta oyunu sahnelenecek, Hamamarkası Meydanı'nda ise iftardan önce ve sonra tasavvuf müziği konserleriyle Ankaralılara farklı bir atmosfer yaşatılacak.

Altındağ Belediyesi, Ulucanlar Cezaevi Müzesi gibi belediye bünyesindeki tesislerinde binlerce kişiyi ramazan boyunca iftar sofralarında ağırlayacak.

Ayrıca Hamamönü'ne kurulacak yüzlerce stantta, alışveriş yapmak isteyenler için el emeği göz nuru ürünlerden bez bebek, el işi takılar, işlemeler, el sanatlarından oluşan süs eşyaları yer alacak.

Etimesgut'ta her gün 2 bin kişiye iftar verilecek

Etimesgut Belediyesi hizmet binasının yanına 2 bin kişilik iftar çadırı kurulacak ilçede belediye tarafından halka her gün 3 çeşit sıcak yemek ikram edilecek.

Ramazanın maneviyatına uygun geleneksel eğlenceler düzenleyecek belediye, semazen gösterilerinin yanı sıra ilahi ve eğlence gruplarının etkinlikleriyle de vatandaşlara ramazan coşkusunu yaşatacak.

Belediye, aşevinde pişirilecek yemekleri, iftar çadırlarına gelemeyecek durumdaki ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar ulaştıracak.

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Bugün 15:07 TSİ AA Ankara- Etkinlik

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