Keçiören’de Düzenlenen Mangala Turnuvası Sonlandı

Geçmişi 4 bin yıl öncesine dayandığı bilinen Mangala, Türk kökenli strateji ve zeka oyunu. Bu geleneksel ve zeka geliştiren oyunu çocuklara tanıtıp sevdirmek amacıyla bu yıl 6.’sı düzenlenen turnuvaya yoğun ilginin olduğu görüldü. Mangala turnuvasında sona gelindi ve kazananlara verilecek olan ödüller sahiplerini bulmuş oldu.

Hem Öğrendiler Hem Yarıştılar

Ankara’da AntaresAVM’de hayata geçirilen mangala turnuvası etkinliğinde ilk ve ortaokul sınıflarına giden çocuklar, kendi aralarında ayrı ayrı yarıştılar. Her dakikası büyük heyecana tanık olan mangala turnuvasında yarışan çocuklar 7 turda da centilmence kozlarını paylaştılar. Çocukların yanında ailelerden de büyük ilginin olduğu görülen etkinlikte ilkokul kategorisinde birinci olan Özel Kıvanç İlkokulu’nda eğitimine devam eden Mert Tuna Doğan, ikinciliğin sahibi olan yine Özel Kıvanç İlkokulu öğrencisi olan Yezdan Onu Balçık, üçüncülüğün sahibi olan Osman Hamdi Bey İlkokulu öğrencisi İbrahim Akça ödüllerini aldı.

Ortaokul klasmanında ise her müsabaka büyük bir rekabete sahne oldu. Bu klasmanda birinci, Özel Kıvanç Ortaokulu’ndan Görkem Taşkıran, ikinci Hun Ortaokulu’ndan Metehan Sami Gül, üçüncü ise Nebahat Taşkın Ortaokulu’ndan Kübra Demir oldu ve hem kendileri adına hem de okulları adına kupa ve diğer ödüllerin sahibi oldular.

Kazananlara Para Ödülü Verildi

AntaresAVM’de düzenlenen Mangala turnuvasında dereceye giren öğrenciler mutluluktan havalara uçtu. Yüzlerinden sevinçleri çok net anlaşılan mangala turnuvası birinci, ikinci ve üçüncüleri madalya, başarı belgesi ve para ödüllerinin sahibi oldular. Turnuva sonunda gerçekleşen ödül töreninde büyük bir çekişmeye sahne olan mangala turnuvasının her iki klasmanda da birincilerine 500 TL, ikincilere 250 TL ve üçüncülere ise 100 TL para ödülü verildi.

Büyük bir ilgi gören mangala turnuvasında verilen belgeler sadece dereceye girebilen çocuklara yönelik değildi. Turnuvaya katılan tüm çocuklara birer birer mangala turnuvası katılım belgesi verildi. Bununla birlikte ilkokul çocuklarına AntaresAVM’de bulunan trombolin park bileti, ortaokul çocuklarına ise bowling bileti hediye edildi. Turnuva sonunda ödül töreninin gerçekleşmesinin ardından ödüllerini ve hediyelerini alan hem ilkokul hem de ortaokul çocukları soluğu trombolin ve bowling eğlence merkezlerinde aldılar. Aileleriyle birlikte eğlenceli bir etkinlik geçiren çocukların sevinçleri yüzlerinden okunuyordu.

“Kökeni Hunlara Dayanan Milli Oyunumuz”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da AntaresAVM’de düzenlenen mangala turnuvasında hazır bulundu. Çocukların centilmence rekabetine yerinde tanık olan Başkan Turgut Altınok, dereceye giren hem ilkokul hem de ortaokul öğrencilerini tek tek tebrik etti. Büyük bir ilgiyle takip edilen turnuvanın sonunda ödül töreninin düzenlenmesinin ardından söz alan Altınok, hem turnuvaya katılan çocuklara ve ailelerine hem de gazetecilere açıklamalarda bulundu. Keçiören Belediyesi Başkanı Turgut Altınok yaptığı açıklamada, kökeninin Hun Türklerine kadar dayandığı bilinen mangala oyununu yeni nesillere de sevdirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Başkan sözlerine, “Atalarımızın oynadığı bu oyunları gün yüzüne çıkarmak, unutulmamasını sağlamak, yeni nesillere tanıtmak ve öğretmek amacıyla bu turnuva önemli bir görevi ifa ediyor.” diyerek bu yıl 6.’sı düzenlenen mangala turnuvasının ne kadar önemli bir etkinlik olduğunun altını çizdi. Hayata geçirilen mangala turnuvası gibi etkinliklerin hem çocukların eğlenmesine hem de kendilerini geliştirmelerine olanak tanıdığını vurgulayan Başkan Turgut Altınok, “Bu tür etkinlikler çocukların sosyalleşmesine de vesile oluyor ve onların özgüvenlerini artırıyor” diyerek açıklamalarını tamamladı.

Mangala Nasıl Bir Oyundur?

Mangala, Orta Asya’da bilinen ismiyle “dokuz kumalak”, günümüzde birçok farklı coğrafyada farklı isimler ile oynanmaya devam ediyor. Türk kökenli bir oyun olan mangala, zamanla ülkemizde unutulmuş zeka ve strateji oyunlarından biridir.

4000 yıllık geçmişi olduğu bilinen zeka ve strateji oyunu Mangala, Arapçadaki n-k-l kökünden üretilen nakl kelimesinden Türkçeye aktarma ve taşıma manasında geçmiştir. Öte yandan askeri sistemde ilk onluk sistemi kuran Türklerin askeri bakış açısına ithafen “manga” (en küçük askeri birlik) kelimesinden de türediği sanılmaktadır.