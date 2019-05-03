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Ankaragücü Yönetiminden Duygulandıran Davranış

MKE Ankaragücü yönetimi tüm spor camiasını duygulandıran örnek bir harekete imza attı. Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Antalyaspor ile karşılan Ankaragücü’nün deplasman dönüşünde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden taraftarlar Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz anısına, diğer Türk kulüplerine örnek olacak bir davranışta bulundu.

Ankaragücü Yönetiminden Duygulandıran Davranış mask
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Antalya deplasmanı dönüşü geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Ankaragücü taraftarı Mert Turgut Çakır’ın cebindeki son para olan 20 TL, Ankaragücü Müzesi’nde özel olarak saklanmak üzere Başkan Mehmet Yiğiner’e törenle teslim edildi. Bu hareketiyle duygulandıran bir davranışa imza atan Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, teslim töreninde yaptığı açıklamalar ile Ankaragücü camiası başta olmak üzere tüm Türk futbolunun takdirini ve beğenisini topladı.

Teslim Töreni Düzenlendi

Türk futboluna ve spor camiasına örnek teşkil olacak bu törende Başkan Mehmet Yiğiner, Başkan vekili Metin Akyüz, Ankara eski Milletvekili Aylin Nazlıaka ve hayatını kaybeden genç taraftarların babaları Ercan Çakır ve Eray Açıkgöz ile Mert Turgut’un amcası Volkan Çakır katılım gösterdi.

Ankara eski Milletvekili Aylin Nazlıaka teslim töreninde söz alarak Ankaragücü taraftarının hem vefakar hem de cefakar olduğunu dile getirdi. “Deplasmana giderken kimi zaman boş cüzdanlarla gidiyorlar, kimi zaman da anca bir çorba parası oluyor” diyerek taraftarlarının sarı lacivertli olan renklere bağlılığını ifade eden Nazlıaka, taraftarların takımlarını asla yalnız bırakmadıklarını ve takımlarına her zaman sahip çıktılarını aktardı. Eski Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka son olarak “Eren ve Mert’in cebinden 20 TL çıkmış. Bizde bu 20 TL’yi çerçeveletip sizlere takdim etmek istedik, biliyoruz ki siz de emanete sahip çıkacaksınız.” ifadelerini kullandı ve sözlerini noktaladı.

“Zor Ama Dayanmak Zorundayız”

Teslim töreninde de hazır bulunan, hayatını kaybeden gençlerden Mert Turgut Çakır’ın amcası Volkan Çakır, sosyal medyadan yaptığı yazılı açıklama ile tören ilgili düşüncelerini dile getirdi. “Mert’in cebinden çıkan son 20 TL’yi çerçeveletip kulüp müzesi yapılana kadar kulüpte, müze yapıldıktan sonra da müzede bir ömür saklanması için Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve taraftarın amcası Metin Akyüz’e teslim ettik.” dedi. Böylece Mert ve Eren’in isimlerinin kulüpte bir ömür boyunca yaşayacağını aktaran Volkan Çakır sosyal medyadan yaptığı yazılı açıklamasını “Zor ama dayanmak zorunda olduğumuz bu yolda bizi yalnız bırakmayan Ankaragücü kulüp yönetimi ve büyük Ankaragücü taraftar ailesine sonsuz teşekkür ederiz” sözleriyle tamamladı.

Feci Kaza Nasıl Meydana Gelmişti?

Spor Toto Süper Lig’in 24. hafta mücadelesinde Antalyaspor evinde Ankaragücü’nü ağırladı. Deplasman yolcuğunun dönüşünde Ankaragücü taraftarını taşıyan otobüs Afyonkarahisar il sınırı içinde kontrolden çıkarak kaza yaptı. Yaşanan feci kazada 2 Ankaragücü taraftarı hayatını kaybetti. Kazanın haberlere sıcak bir gelişme olarak düşmesinin ardından kısa bir süre sonra Antalyaspor, hayatını kaybeden taraftarların isimlerinin Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz olduğunu kamuoyuna duyurdu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada “Ciğerimiz Yandı” ifadeleri kullanılırken mesajın içeriğinde şu açıklamalar yer aldı:

“Dün gece ağırladığımız MKE Ankaragücü’nün cefakar taraftarlarında Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz’ün, evlerine dönüş yolculuğu sırasında yaşanan trafik kazasında hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.”  Bu açıklamanın devamında Antalyaspor yönetimi, hayatını kaybeden genç taraftarlara Allah’tan rahmet ve aileleri başta olmak üzere Ankaragücü ve Tüm futbol camiasına başsağlığı diledi.

Siyasilerden De Başsağlığı Mesajları Yayınlanmıştı

Türk futbolunu ve Ankaragücü camiasını yasa boğan trafik kazasının ardından siyasi isimlerden de başsağlığı mesajları yayınlanmıştı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu hayatını kaybeden genç kardeşlerime Allah’tan rahmet diliyorum diyerek yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

Bir diğer siyasi Milliyetçi Hareket Partili Saffet Sancaklı, “Antalyaspor deplasmanımçı dönüşünde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden Ankaragücü taraftarlarına Allah’tan rahmet yakınlarına ve Ankaragücü camiasına başsağlığı diliyorum” diyerek sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Cumhuriyet Halk Partili Muharrem İnce ise “Takımlarına destek olmak için gittikleri Antalya deplasmanından Ankara’ya dönerken yaşanan kazada yaşamını yitiren Ankaragücü taraftarı genç evlatlarımıza Allah’tah rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum” diyerek üzüntüsünü ifade etti.

Ankaragücü ve Türk futbol camiasını yasa boğan trafik kazasında hayatını kaybeden Mert Turgut Çakır henüz 17, Eren Açıkgöz ise henüz 19 yaşındaydı.

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