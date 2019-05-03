Başkentte Ramazan Akşamları Nostalji Dolu Geçecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediyeleri, Ramazan ayının başlamasına birkaç gün kala, iftar çadırlarının kapılarını açacağı başkentliler için oldukça nostaljik programlar hazırladı. Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala, iftar çadırlarında buluşacak olan Ankaralılar, belediyelerin Ramazan etkinlikleri ile nostalji dolu bir Ramazan ayı geçirecekler.

Binlerce Ankaralı vatandaş, her şeyin düşünülerek oluşturulan iftar çadırlarında aynı anda orucunu açmanın gururunu yaşayacak. Belediyelerin başkentli vatandaşlara sunduğu hizmetler bununla sınırlı kalmayacak. Tasavvufi konserler, şiir dinletileri ve sema gösterileriyle nostalji dolu etkinliklerin yer alacağı başkentin en kalabalık meydanlarında, geleneksel şerbetlerler, Osmanlı macunu Ankaralı vatandaşlara ikram edilecek. Bununla birlikte Hacivat – Karagöz başta olmak üzere birçok orta oyunu ve unutulmaya yüz tutmuş diğer geleneksel Ramazan eğlenceleri hep birden yad edilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 9 Farklı Bölgedeki İftar Çadırları

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan etkinliklerine yönelik iftar çadırlarında sunduğu yemekleri, EGO yemekhanesinde hazırlayacak. Söz konusu yemekler Ankara’nın 9 ayrı noktasına konumlandırılmış olan iftar çadırlarına Ramazan ayı boyunca her gün ulaştırılacak. Başkentin 9 farklı bölgesinde bulunan iftar çadırlarında her gün 12 bin kadar Ankaralıyı sofralarda ağırlanacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi’nin 9 farklı merkezde konumlandırdığı iftar çadırlarının adresleri şöyle belirlendi:

Seğmenler Kent Medyanı

Sincan Kent Meydanı

Mamak Akdere ve Kusunlar TOKİ Konutları

Hüseyingazi Rauf Denktaş Parkı

Altındağ Karacaören TOKİ Konutları

Hürriyet Mahallesi Muhtarlık yanı

Altındağ Solfasol

Demetevler Pazar yeri

15 Hemşehri Derneği Anadolu Kültürünü Tanıtacak

Ankara Keçiören Belediyesi, Ramazan etkinliklerine yönelik 15 hemşehri derneğinin Anadolu kültürünü tanıtmalarına katkı sağlayacak. Bu şekilde Ramazan maneviyatını halk ile beraber tekrar yaşatacak olan belediyede, Kalaba Kent Meydanı’nda her gün saat 21.30’da çocuklar için orta oyunu düzenlenecek. Bu etkinlik ile başlayan Ramazan gelenekleri kapsamında, Ramazan ayı boyunca saat 22.30’dan itibaren de 15 farklı hemşehri derneklerinin sahne alacağı kültür gecesi hayata geçilecek. Bu gecede ilahi konserleri ve semazen gösterileri Ankaralı vatandaşlara nostalji dolu anlar yaşatacak.

Söz konusu 15 farklı hemşehri derneği bunlarla da yetinmiyor. Ayrıca Kalaba Kent Meydanı’nda bulunan etkinlik alanında 35 metrekare alana iki adet hemşehri evi kurulacak. Bu mekanlarda 3 gün boyunca hem yöresel tanıtım yapılacak hem de folklor gösterileri ile yöresel sanatçıların performanslarına ev sahipliği yapılmış olacak.

Etkinlik alanına ayrıca hemşehri dernekleri tarafından satış stantları kurulacak. Bu stantlarda başkentli ziyaretçilere geleneksel lezzetler tattırılarak nostaljik bir Ramazan ayı geçirmeleri sağlanacak. Kalaba Kent Meydanı’nda bulunan etkinlik alanında açılan satış stantlarında başkentlilere Osmanlı macunu ve geleneksel lezzetler sunulacak.

Ramazan ayının coşkusunun doya doya yaşanacağı etkinlikler kapsamında Keçiören Belediyesi’nin eğitici akvaryum özelliğini taşıyan Deniz Dünyası adlı projesini ramazana özel olarak saat 09.00 ila 23.00 arasında vatandaşların hizmetine sunulacak. Bu akvaryumu gün boyunca izleyebilme şansına sahip olan başkentliler keyifli vakit geçirecek. Bunun dışında Kadir gecesinde de Keçiören Müftülüğü özel bir program sunacak.

Çankaya’da 3 Ayrı Bölgede İftar Çadırı Kurulacak

Çankaya Belediyesi ise her gün 3 farklı bölgede konumlandırılacak olan iftar çadırlarında binlerce başkentliyi konuk edecek. Ramazan ayı boyunca yaklaşık 136 bin kişinin iftar çadırlarında aynı anda orucunu açmanın gururunu yaşayacak. Çankaya Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi vatandaşlara da gıda yardımında bulunacağı iftar çadırları Cebeci İnönü Stadyumu yanı, Türközü Metin Oktay Mahallesi ve Öveçler Lizbon Caddeleri üzerinde kurulacak.

Evlere İftar Yemeği Servisi

Yenimahalle Belediyesi ise farklı uygulamasıyla dikkat çekiyor. Mahalle aralarına kurulacak olan iftar çadırlarının yanı sıra evde iftar yemeği hazırlama imkanı bulunmayan, engelli, hasta ve yaşlılara gezici ramazan iftar aracı ile yemek dağıtacak.

Nostalji Dolu Etkinlikler

Hamamönü’nde ise Hacivat – Karagöz orta oyunu başta olmak üzere birçok geleneksel Ramazan eğlencesi sergilenecek. Başkentli vatandaşlara nostalji dolu bir Ramazan ayı yaşatılacağı etkinliklerde Hamamarkası Meydanı’nda ise iftardan önce ve sonra olmak üzere her gün, günde 2 defa tasavvuf müziği konseri verilecek.

Altındağ Belediyesi de Ulucanlar Cezaevi Müzesi gibi belediye bünyesine bağlı tesislerde binlerce başkentliyi iftar sofralarında konuk edecek. Bununla birlikte Hamamarkası Meydanı’nda kurulacak olan yüzlerce stantta, el işi ürünler vatandaşların beğenisine sunulacak.