Eşi Vefat Eden Erkeklere Dul Maaşı Veriliyor Mu?

Vatandaşlarımız tarafından son dönemde en çok merak edilen konuların arasında, eşi vefat eden bir erkeğin, eşinin vefatı üzerine dul maaşı alıp alamayacağı ile ilgili sorular yer alıyor. Bu yazımızda eşi vefat eden bir erkeğin dul maaşı alıp alamayacağını tüm detaylarıyla açıklamış olacağız. İşte son dönemde vatandaşlar tarafından en sık merak edilen sorulardan biri olan “Eşi vefat eden erkek dul maaşı alabilir mi?” sorusunun yanıtı ve bu konuyla ilgili bilinmesi gereken tüm bilgiler…

Öncelikle söz konusu soruya direkt cevap vererek bir açıklamada bulunalım. Dolayısıyla eşi vefat eden erkekler de dul maaşı alır! Bu noktada vatandaşlar tarafından bir soru daha gündeme gelmektedir. Dul maaşı alan emekli veya çalışana ödeme kesintisi yapılıyor mu?

Eşi vefat eden erkeklerin dul maaşı alma hakları bulunuyor. Çünkü kurum tarafından verilen bu maaşta kadın veya erkek diye bir ayrım gözetilmiyor. Dolayısıyla şartları tam olarak sağlayanlar, ilgili yönetmeliğe uygun koşulları ortaya koyanlar, kadın erkek fark etmeksizin dul maaşı hakkından yararlanabiliyor. Dul maaşı bağlatmak isteyen vatandaşların aklında bu sefer farklı sorular gündeme geliyor. Söz konusu sorulardan ilki şüphesiz dul aylığının yapılacak olan bir sonraki evlilikte kesilip kesilmediği hakkında. Bu konuyla bağlantılı olarak “Mevcut durumda alınan dul aylığı ikinci bir evlilikte kesilir mi?”“Dul aylığı alan bir vatandaş evlenip tekrar boşandığında yine dul aylığı alma hakkına sahip mi?” Vatandaşların, halk arasında dul maaşı olarak bilinen bu uygulama ile ilgili olarak merak ettikleri bütün soruların yanıtlarını ve daha fazlasını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Dul Maaşı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Halk arasında dul maaşı olarak bilinen ölüm aylığı, özellikle vatandaşlarımızın genelinde sadece kadınlara yönelik yapılan bir ödeme gibi algılanıyor. Ancak uygulamaya yakından bakıldığında durumun hiç de öyle olmadığı ortaya çıkıyor. Nitekim ilgili yönetmelikte söz konusu ölüm aylığı hakkında bir cinsiyet ayrımı olduğuna dair hiçbir bilgi bulunmuyor. Bu durumda eşi vefat eden bir erkek de ölüm aylığı alma hakkına sahip oluyor. Bununla birlikte en çok merak edilen konuya açıklık getirmek adına, söz konusu vefat sebebiyle ölüm aylığı alacak kocanın çalışıyor veya emekli olması gibi durumlara da dikkat edilmiyor. Aynı kadınlara ödendiği gibi yönetmelikte belirlenen temel şartların oluşması durumunda erkeklere de ölüm aylığı ödemesi düzenli olarak yapılıyor. Ancak gerekli şartlar sağlansa bile aylığın kesilmesine sebep olarak gösterilebilen durumlar söz konusu olabiliyor.

Evlenirse Ölüm Aylığı Kesiliyor

Ölüm aylığı yani halk arasındaki tabiriyle dul maaşı ilgili yönetmelikte belirtildiği üzere sadece tek bir sebeple kesintiye uğruyor. Dul aylığı alan erkek vatandaşın ikinci bir evlilik yapması halinde dul maaşı ödemesi sonlandırılıyor. Dolayısıyla ölüm aylığı almaya hak hazanmış bir koca yeniden evlenmediği sürece eşinin maaşını alabiliyor.

Ölüm Aylığı Alan Vatandaşların Sadece %5’i Erkek!

Ölüm aylığı ödemelerinde hak sahipleri ve bu hizmetten yararlanan vatandaşlar göz önünde bulundurulduğunda oldukça ilginç bir istatistik ortaya çıkıyor. Söz konusu ilginç durumda ölüm aylığı alan vatandaşların sadece %5 oranında olması dikkat çekiyor. Dolayısıyla dul aylığına sadece kadınların başvurabildiğini düşünen erkekler genellikle bu aylığı almak için başvuruda bulunmuyor. Bu sebeple de ortaya ilginç bir tablo çıkıyor. Söz konusu tabloya göre dul aylığının alan vatandaşların tam %95’i kadınlardan oluşuyor. Hâlbuki ilgili yönetmelikte açık bir şekilde belirtildiği üzere erkekler de rahatlıkla bu maaşa başvuruda bulunabilirler.

Ölüm Aylığı İçin Belirlenen Şart Nedir?

Söz konusu dul maaşı veya ölüm aylığı için ilgili yönetmelikte birtakım şartlar bulunuyor. Bu aylıktan yararlanma konusunda hak sahibi olunabilmesi için vefat eden eşin en az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartı aranıyor. Başka bir değişle SSK’lı (yeni adıyla 4A) olanların en az 5 yıl sigortası ve 900 gün primi varsa yine ölüm aylığı bağlanıyor.

Evlenip Boşanırsa Ölüm Aylığı Tekrar Alınabilir Mi?

Erkek veya kadın vefat eden eşinden maaş almaya başladıktan sonra yeni bir evlilik yapması durumunda, söz konusu aldığı ölüm aylığı kurum tarafından derhal kesiliyor. Öte yandan ikinci evlilikten boşandıktan sonra SGK’ya tekrar başvuruda bulunarak ölüm aylığı almaya devam edebilirsiniz.