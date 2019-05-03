İlk Emekli Maaşı Nasıl Hesaplanır?

Emekli olmak için gün sayanların, emeklilik hayallerini gerçekleştirmek üzere olan vatandaşların internet üzerinden araştırdıkları konuların başında ilk emekli maaşının nasıl hesaplanacağı geliyor. Son dönemde cevabı en çok merak edilen sorular arasında yer alan ilk emekli maaşı nasıl hesaplanır? İlk maaş nereye yatıyor? sorularının cevaplarını ve daha fazlasını yazımızda bulabilirsiniz…

Emekli aylığının hesaplanması, bağlı olunan sigorta kurumuna göre farklılık göstermektedir. Dolayısıyla SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı farklı hesaplamalardan geçerek maaşa yansımaktadır. Emekli olmak için başvuruda bulunmuş vatandaşların emekli maaşları nasıl hesaplanır? Alınacak olan ilk emekli aylığı nereye yatıyor? Cevaplar tüm detayları ile yazımızda yer alıyor.

4A SSK Emekli Aylığı Hesaplama Nasıl Yapılır?

Emekli maaşları geçtiğimiz dönemde yani 2000 yılına kadar tüm sigortalı çalışanlar için (SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı) gösterge ve katsayı sistemi göz önünde bulundurularak yapılıyordu. Ülkemizde 1999 yılında yürürlüğe sokulan müfredat değişikliği ile sadece memurlar aynı sistemde aylık hesaplamasında bulunabiliyor. Dolayısıyla SSK’ya ve BAĞKUR’a bağlı olarak emekli olmak isteyen vatandaşlar için yeni bir sistem söz konusu oldu. Bu sistem bir süre yürürlükte kaldıktan sonra 1 Ekim 2008 tarihi itibarıyla yeniden emeklilik aylığı hesaplamada yeni düzenlemeler gündeme geldi.

Söz konusu 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe konulan düzenlemenin ardından SSK ve BAĞKUR’a bağlı olarak emeklilik başvurusunda bulunan vatandaşların emekli aylıklarının hesaplanmasında şu dönemler kullanılmaya başlandı: 2000 öncesi, 2000 ile 2008 Ekim ayı arası ve 2008 Ekim ayından günümüze kadar gelen dönem. Bu 3 farklı dönem hesaba katılarak emekli maaşı hesaplanmaktadır.

Emeklilik aylığı için başvuruda bulunan SSK’ya bağlı sigortalı çalışanların hemen hemen hepsi, 2000 öncesi çalışma geçmişi bulunan vatandaşlardan oluşuyor. Söz konusu vatandaşların emekli maaşları hesaplanırken, 2000 öncesi, 2000 ila 2008 Ekim arası ve 2008 Ekim ayı sonrası olmak üzere 3 farklı hesaplama yapılıyor. Bu 3 dönemin kendi içlerinde ayrı ayrı hesaplanması yapılıyor ve ortaya çıkan kısmi aylıklar birleştirilerek kişinin bugün sigorta kurumundan alacağı emekli maaşı hesaplanmış oluyor.

Dolayısıyla SSK kurumuna bağlı olan sigortalı bir vatandaşın emekli maaşı hesaplanırken, 2000 yılından önceki çalışma geçmişi, gösterge sistemine göre göz önünde bulunduruluyor. Bu dönemde biriken prim günü, toplam çalışma içerisinde ne kadar fazlaysa, vatandaşa bağlanacak olan emekli maaşının tutarı da o kadar yüksek oluyor. Nitekim bu dönemin dikkate alınarak aylık bağlanma oranı, diğer 2 döneme göre oldukça yüksek olmasıyla dikkat çekiyor.

1990 – 2000 arasında boşluğu olan veya söz konusu dönemde asgari ücret üzerinden prim ödemiş olanların maaşları, diğerlerine göre daha düşük bağlanıyor.

2000 yılı hesaplamasından sonra 2000 ile 2008 ekim ayı kısmı devreye giriyor. Bu dönemde gösterge sistemi kullanılmıyor. Dikkate alınmayan gösterge sisteminin yerine TÜFE ve gelişme hızından oluşan güncelleme katsayısı sistemin geçiş yapılıyor. Bu durumda da aylık bağlama oranı düşürüldü. Sonuç itibarıyla söz konusu 2000 ile 2008 arasındaki çalışma geçmişi emekli aylığını en az etkileyen dönemler arasında yer alıyor. Prim günü ve ortalama kazanç göz önünde bulundurularak bu dönemde hesaplanması gereken kısmi aylık ortaya çıkıyor.

Son olarak da ülkemizde sosyal güvenlik alanında en son güncellemenin yapıldığı 2008 Ekim ayı sonrasında emekli aylığı hesaplaması yapılması gerekiyor. Sosyal güvenlik reformundan sonraki dönemde de tıpkı 2000 ile 2008 Elim ayı arası dönemde olduğu gibi kısmi emekli aylığı güncelleme katsayısı ile ortaya çıkarılıyor. Ancak burada söz konusu döneme göre bir farklılık da bulunuyor. Bu farklılığagöre gelişme hızının tamamı yerine %30’u dikkate alınıyor. Bununla birlikte aylık bağlama oranı da %2’ye kadar düşmüş durumda. Bu sebeple toplam çalışmalar içinde emekli aylığının tutarını hesaplayan en az etkiye sahip olan dönem bu dönem olarak dikkat çekiyor.

Netice itibarıyla 2008 Ekim ayı sonrası hesaplanan kısmi aylık da ortaya çıkınca, bu söz konusu 3 dönemde hesaplanan kısmi aylıklar birleştiriliyor ve bugünkü emekli aylığı ortaya çıkmış oluyor.

İlk Emekli Maaşı Nereye Yatar

Emeklilik talebinde bulunulduğu sırada başvuru formuna belirttiğiniz banka hesabınıza ilk aylığınız yatırılır. Ancak başvuru sırasında böyle bir hesap numarası ibrazında bulunmadıysanız ilk emekli maaşınız Ziraat Bankası’nda adınıza açılmış banka hesabına gönderilir.