Savaşçı 73. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Merakla Beklenen Yeni Bölümde Neler Olacak?

Fox TV’nin sevilen yapımlarından olan Savaşçı dizisi yayınlandığı günden itibaren her hafta ekranlara gelen muhteşem bölümleriyle nefesleri kesmeye devam ediyor. Etkileyici senaryosu ve başarılı oyunculuklarıyla Savaşçı dizisi bu hafta da hayranlarını ekran başına kilitleyecek. Sevilen Savaşçı dizisinin yeni bölüm fragmanını merak edenlere müjdeli haber geldi. Fox TV Savaşçı 73. bölüm fragmanı bugün hem televizyon ekranlarından hem de internet üzerinden dizinin takipçilerine sunuldu. Heyecanın giderek arttığı Savaşçı dizisinde yeni bölümde neler yaşanacak? Savaşçı 73. bölümü fragmanını ve yeni bölümde olacakları yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Savaşçı dizisi yayın hayatına girdiği günden bu yana her hafta izleyici sayısını artırmasıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Her bölümü aksiyon dolu geçen ve başarılı oyunculuklar ile ekrana gelen dizide hayranları yeni bölüm heyecanı sardı. Sosyal medyadan ve internet üzerindeki diğer platformlardan en çok tartışılan konulardan biri olan Savaşçı 73. bölüm fragmanı bugün izleyiciler ile buluştu. Fox TV sevilen dizinin yeni bölüm tanıtımını hem internet üzerinden hem de televizyon kanalı aracılığıyla hayranların beğenisine sundu. Savaşçı yeni bölüm fragmanı yayınlanmasının ardından dizinin takipçileri de merakla bu hafta ekranlara gelecek olan Savaşçı 73. bölümü beklemeye başladı. İşte Savaşçı 73. bölüm fragmanı ve sabırsızlıkla beklenen gelecek bölümde yaşanacaklar…

Savaşçı 73. Bölümde Neler Yaşanacak?

Fox TV ekranlarından izleyicilerle buluşan sevilen yapım Savaşçı dizisinde yeni bölüm fragmanı, bu hafta ekranlara gelecek olan 73. bölümün de her hafta olduğu gibi büyük bir heyecan içinde geçeceğinin göstergesi durumunda. Sabırsızlıkla yeni bölümü bekleyen Savaşçı dizisi hayranları, hem televizyon hem de internet üzerinden yayınlanan yeni bölüm tanıtımının ardından başta sosyal medya olmak üzere birçok yerde gelecek bölüm hakkında tartışmalara başladı. Peki bu hafta ekranlara gelecek olan Savaşçı 73. bölümde neler olacak?

Savaşçı dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında; Kılıç Timi her geçen dakika kıskacı daraltarak Melik’i köşeye sıkıştırmaya devam ediyor. Tim teröristler ile amansız bir mücadeleye girerken Emre Haydar’a ulaşmaya çalışıyor. Ancak bütün çabalarına rağmen Emre Haydar’a gönderilen mesajlara dönüş gelmiyor. Bu sırada Melik, Velid’e kampta bulunan herkesi öldürmek üzere hazırlanması talimatını veriyor.

Bu tanıtımın ardından Savaşçı 73. bölümün yine nefesleri kesecek bir bölüm olduğu dizinin hayranları tarafından onaylandı. Bu hafta yine Fox TV ekranlarından yayınlanacak olan Savaşçı dizisi hayranlarını ekran başına kilitleyecek. Her dakikası büyük bir ilgiyle takip edilen dizinin bu bölümü etkileyici senaryosuyla yine nefesleri kesecek.

Savaşçı Son Bölümde Neler Oldu? Savaşçı 72. Bölüm Özeti

Geçtiğimiz hafta Savaşçı dizinin 72. bölümü ekranlara gelmişti. Büyük bir heyecan ile takip edilen Savaşçı dizisinin son bölümünde neler yaşandı? İşte Savaşçı 72. bölüm özeti…

Türk savaş uçakları, gelen emir doğrultusunda teröristlerin bulunduğu kampları bombardımana tutar. Bu kamplarda Melik ve Elsa da bulunmaktadır. Melik bombardıman sonrasında kendine geldiğinde Elsa’nın yanı başında hareketsiz bir şekilde yattığını fark eder. Hemen Elsa’yı sarsarak kendine getirmeye çalışır. Bir süre sonra Elsa yavaş yavaş kendine gelir. Melik yaşadığı büyük şaşkınlığı “Bunların bedelini ağır ödeyecekler” diyerek dile getirir. Bunun üzerine Velid’den kendisine telefon getirmesini ister.

Kutalmış Paşa karargahtayken Kopuz Alpay’ın geri döndüğünün haberini alır. Bunun üzerine Kutalmış Paşa karargahtan çıkmak üzere şoförüne hızlı olmasını söyler. Çiğdem Teğmen de karargah nizamiyesinden çıkış yaparken Kutalmış Paşa aracıyla nizamiye kapısında görünür. Bu sırada yol kenarına park etmiş bir kamyonet dikkatini çeker. Birden dönüp kamyoneti incelemeye başlar. Aracın bomba yüklü olduğunu fark eden Çiğdem silahını çıkararak aracın şoförüne durmasını emreder. Fakat araç ilerlemeye devam eder. Bunun üzerine Kutalmış Paşa ile Doğan kendilerine doğru gelen aracı ve Çiğdem’in haykırışlarını duyar.

Melik, Elsa ve Velid Türk savaş uçaklarının kampları bombalamasının ardından ölümden kıl payı kurtulur. Melik öfkeden kudurmuş bir durumdadır. Türklere diş geçiremediklerini ve her taraftan ateş hattında oldukları gerçeğinin farkına varan Melik, hıncını Elsa’dan çıkarır. İyice köşeye sıkışan Melik, bundan sonraki planlarını uygulamaya koyabilmesi için yüklü miktarda paraya ihtiyacı olduğunu bilmektedir.