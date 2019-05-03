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Ankara’da Hıdırellez Coşkusu Altındağ’da Yaşanır

Altındağ Belediyesi tüm Ankaralıları baharın gelişini kutlamak için Hamamönü’ne davet ediyor. Çünkü Ankara’da Hıdırellez heyecanı yine Altındağ’da yaşanacak.

Ankara’da Hıdırellez Coşkusu Altındağ’da Yaşanır mask
Ankara’da Hıdırellez Coşkusu Altındağ’da Yaşanır mask
Ankara’da Hıdırellez Coşkusu Altındağ’da Yaşanır mask
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Türk dünyasının en önemli bayramlarından biri olan Hıdırellez kutlamalarında Türk örf ve adetleri Hamamönü’nde tekrar canlandırılacak. “Altındağ Belediyesi 9’uncu Hamamönü Hıdırellez Şenlikleri” 5 Mayıs Pazar günü saat 11:00’de başlayacak.

Toplumsal birlikteliğimiz için ortak kültürümüze sahip çıkmalıyız”

Başkentlileri, baharı Hamamönü’nde karşılamaya davet eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Hıdırellez Şenlikleri Türk dünyasının ortak değerlerinin yaşatıldığı, dünyaya yayılan Türk kültürünün buluşma noktalarından biridir. Bu aynı zamanda bizim bayramımızdır. Toplumsal birlikteliğimiz için kültürümüze, gelenek ve göreneklerimize sahip çıkmak, onları yaşatmak ve mutluluğumuzu paylaşmak çok önemlidir. Bu geleneklerimiz aslında birlik ve beraberliğimizi güçlendirdiğimiz değerlerimizdir. Kış mevsiminin ağırlığını üzerimizden atmak, tabiatın uyanışını, baharı kutlamak ve bu sevinci hep beraber yaşamak için tüm Ankaralıları Hamamönü’ne davet ediyorum” diye konuştu.

5 Mayıs’ta Hıdırellez çoşkusu Hamamönü’nde sizleri bekliyor

İnanışa göre iyileri mükafatlandırıp, kötüleri cezalandıran, zorluklarda yardımcı olan ve bolluğa kavuşturan Hızır'ın, İlyas Peygamberle buluştuğu 5 Mayıs tarihlerinde bir bayram olarak binlerce yıldır kutlanan Hıdırellez, bu yıl da Hamamönü’nde Ankaralıları kucaklayacak. Baharın müjdecisi olarak anılan “Hıdırellez Şenlikleri”nde Altındağ Belediyesi, Başkentlileri farklı etkinliklerle bayram coşkusu ile buluştururken, Ankaralılar da yakılacak Hıdırellez ateşiyle farklı bir heyecan yaşayacak.

Gelin birlikte Hıdırıllez ateşinden atlayalım, en güzel dileklerimizi dileyelim

Hamamönü’nde düzenlenecek Hıdırellez şenliği bu yıl da renkli aktivitelerle dopdolu… Kutlamalar, açılış konuşmalarının ardından, Mehmet Akif Ersoy parkı girişinde yakılacak Hıdırellez ateşi ile başlayacak. Dilek kuyusuna taş atma, gül ağacına dilek bağlama, yumurta boyama, çember çevirme, kilit ile kısmet açma, salıncakta sallanma, yumurta tokuşturma gibi etkinliklerin yanı sıra şiir ve müzik dinletileri, aşıklar atışması, masal ve hikaye çadırları da şenlik alanına renk katacak. Ankara’nın dört bir tarafından gelecek çocuklar, Dede Korkut hikâyeleri, masal, kukla ve meddah çadırı ile doyasıya eğlenecek. Orta oyunu gösterisiyle devam edecek olan etkinlik köy seyirlik oyunlarıyla doruğa ulaşacak.

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Bugün 17:22 TSİ - Etkinlik

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