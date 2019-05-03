Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 17:26 TSİ- Etkinlik G: Bugün 17:29 TSİ

Altındağ’da Anneler Günü Etkinlikleri Başladı

Altındağ Belediyesi, 12 Mayıs Anneler Günü kapsamındaki etkinliklerine başladı. Her yıl Altındağlı kadınlar tarafından hazırlanan duygu ve coşku dolu programlarla Anneler Günü’nü kutlayan Altındağ Belediyesi, “Anne Sevgisi” konulu resim sergisi ile bu yılki kutlamalara start verdi.

Altındağ’da Anneler Günü Etkinlikleri Başladı mask
Altındağ’da Anneler Günü Etkinlikleri Başladı mask
Altındağ’da Anneler Günü Etkinlikleri Başladı mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Altındağ Belediyesi Kadınlar Eğitim ve Kültür Merkezleri’nde aldıkları eğitimin hakkını veren Altındağlı kadınlar, yeteneklerini “Anne Sevgisi” konulu resim sergisinde ortaya koydu. Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi’nde açılan sergide, tamamı Altındağlı kadınların el emeği olan eserler büyük beğeni topladı.

Anne sevgisi tuvallere yansıdı

Altındağ Belediyesi’ne bağlı Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri’ne üye kadınlar, profesyonel ressamlara taş çıkartan çalışmalarıyla gözleri kamaştırdı. Her biri birer sanat eseri değerinde olan ve anne sevgisinin güzelliğini, anne olmanın mutluluğunu anlatan resimler, ziyaretçilere duygu dolu anlar yaşattı.

Görenleri duygulandıran eserlerin yer aldığı sergi, 1 hafta daha açık kalacak.

Bugün 17:26 TSİ - Etkinlik

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket Ankaragücü Yılın Başarılı Futbolcusunu Taraftar oylarıyla belirliyoruz.
Nil Karaibrahimgil Rengarenk Sahnesini DasDas'a Taşıdı mask
Nil Karaibrahimgil Rengarenk Sahnesini DasDas'a Taşıdı
Ulucanlar Cezaevi Müzesi mask
Ulucanlar Cezaevi Müzesi
14. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali Başladı mask
14. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali Başladı
Polat ve Köse Miniklerinin Öğrencilerin Yılsonu Programına Katıldı mask
Polat ve Köse Miniklerinin Öğrencilerin Yılsonu Programına Katıldı
Zeynep Mansur 3. Uluslararası Sanat Festivalinde Tuval Başına Geçti mask
Zeynep Mansur 3. Uluslararası Sanat Festivalinde Tuval Başına Geçti
ANKAmall’da 4. LEGO® Store Mağazası Açıldı mask
ANKAmall’da 4. LEGO® Store Mağazası Açıldı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 8 B
Helikopter MİLDAR, Yeni Versiyonuyla İlk Kez IDEF'19'da mask
Helikopter MİLDAR, Yeni Versiyonuyla İlk Kez IDEF'19'da
Son Dakika : Sevilen Sanatçı Dilber Ay Hayatını Kaybetti mask
Son Dakika : Sevilen Sanatçı Dilber Ay Hayatını Kaybetti
Ankaragücü Yılın Başarılı Futbolcusu Anketi Detayları mask
Ankaragücü Yılın Başarılı Futbolcusu Anketi Detayları
YSK’da Süreç Sona Yaklaşıyor mask
YSK’da Süreç Sona Yaklaşıyor
Bakan Selçuk: '7'nci Aile Şurası' 2-3 Mayıs'ta Ankara'da Yapılacak mask
Bakan Selçuk: '7'nci Aile Şurası' 2-3 Mayıs'ta Ankara'da Yapılacak
Fatih Terim: “Önemli bir avantajı yitirdik” mask
Fatih Terim: “Önemli bir avantajı yitirdik”

GALERİ

3 Mayıs Günün özeti ve önemli gelişmeleri mask
3 Mayıs Günün özeti ve önemli gelişmeleri
Ivana Sert Kimdir? mask
Ivana Sert Kimdir?
Alp Kırşan Kimdir? mask
Alp Kırşan Kimdir?
Ertuğrul Gazi Kimdir? mask
Ertuğrul Gazi Kimdir?
Ankara’nın İlçeleri ve Semtleri mask
Ankara’nın İlçeleri ve Semtleri
Yenimahalle'de Camiler Ramazan Ayına Hazırlandı mask
Yenimahalle'de Camiler Ramazan Ayına Hazırlandı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 8 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL