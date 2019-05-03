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Altındağ’da Anneler Günü Etkinlikleri Başladı

Altındağ Belediyesi, 12 Mayıs Anneler Günü kapsamındaki etkinliklerine başladı. Her yıl Altındağlı kadınlar tarafından hazırlanan duygu ve coşku dolu programlarla Anneler Günü’nü kutlayan Altındağ Belediyesi, “Anne Sevgisi” konulu resim sergisi ile bu yılki kutlamalara start verdi.