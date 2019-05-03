Altındağ’da Anneler Günü Etkinlikleri Başladı

Altındağ Belediyesi Kadınlar Eğitim ve Kültür Merkezleri’nde aldıkları eğitimin hakkını veren Altındağlı kadınlar, yeteneklerini “Anne Sevgisi” konulu resim sergisinde ortaya koydu. Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi’nde açılan sergide, tamamı Altındağlı kadınların el emeği olan eserler büyük beğeni topladı.
Anne sevgisi tuvallere yansıdı
Altındağ Belediyesi’ne bağlı Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri’ne üye kadınlar, profesyonel ressamlara taş çıkartan çalışmalarıyla gözleri kamaştırdı. Her biri birer sanat eseri değerinde olan ve anne sevgisinin güzelliğini, anne olmanın mutluluğunu anlatan resimler, ziyaretçilere duygu dolu anlar yaşattı.
Görenleri duygulandıran eserlerin yer aldığı sergi, 1 hafta daha açık kalacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz