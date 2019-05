Cenaze dönüşü Otobüs kazası: 2 ölü, 10 yaralı

naze dönüşü Otobüs kazası: 2 ölü, 10 yaralıEdinilen bilgiye göre, Tokat’ın Reşadiye ilçesi Güvenlik köyünde cenazeye katılanları taşıyan Küçükçekmece Belediyesine ait otobüs Delice mevkisinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre 2 kişi ölürken 10 kişi yaralandı.

(Nurhan İçmez /İHA)

Trafik Kazası Bilgi Kutusu Genel Bilgi

Dünyanın her yerinde insanların hayatlarını kaybetmesinde en çok payı olan faktörün trafik kazaları olması dikkat çekici bir durumdur. Dünyanın yaşadığı savaşlar ve büyük kıtlık ve salgınlar dışında insanların hayatına mal olan en büyük etkenlerden biri de trafik kazalarıdır.

Trafik kazaları sonucu her yıl dünyada yüzbinlerce insan yaşamından olmaktadır. Bu durum ne yazık ki ülkemizde de çok farklı değildir. Ülkemiz de geniş bir trafik ağına ve trafikte aktif olan milyonlarca araç bulunmaktadır. Bununla birlikte her yıl da artan bir grafikle gösterebilecek bir şekilde araba satışları gerçekleşmektedir. Dolayısıyla mevcut trafiğe her yıl belirli oranlarda araç daha girmiş olmaktadır.

Bu durum trafik kazalarının artmasını da beraberinde getiriyor. Özellikle trafiğin yoğun olarak kullanıldığı bayram veya tatil dönemlerinde trafik kazaları yoğun bir şekilde artıyor. Dikkatsizlik, uzun süreli araç kullanma, alkol, hız tutkusu gibi birçok sebep trafik kazalarının meydana gelmesine yol açıyor. Trafik kazalarının azaltılması konusunda her yıl ülkemizin dört bir yanında eğitimler verilmeye devam ediyor.