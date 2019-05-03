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Ramazan öncesi denetimlerde 40 işletmeye ceza

Ankara’da Ramazan öncesi yapılan gıda denetimlerinde, 40 işletmede olumsuzluk tespit edildi.

Ramazan öncesi denetimlerde 40 işletmeye ceza mask
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Ramazan öncesi denetimlerde 40 işletmeye ceza

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ramazan ayı öncesi Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gıda denetimi yaptı. Ankara’da yapılan denetimlerde, İl ve İlçe Müdürlüklerine bağlı 300’ün üzerinde gıda denetim uzmanıyla 25 ilçede denetim gerçekleştirildi. Yenimahallede gerçekleştirilen denetimlere Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz da katıldı. Yapılan denetimlerde, market, kasap ve fırınlar kontrol edildi. İşletmelerde inceleme yapan görevliler, gördükleri eksiklikleri tespit ederek tutanak tuttu.

Bu kapsamda gerçekleştirilen 450 denetimde, 40 iş yerinde olumsuzluk tespit edilirken bu işletmelerden 18’ine idari para cezası uygulandı. Uygunsuzluk tespit edilen 22 işletmeye ise eksikliklerin tamamlanması için süre verildi. Zaman verilen işletmelere, belirtilen sürenin sonunda yapılacak denetimde eksiklikler giderilmemişse idari para cezası uygulanacak.

İSTANBUL’UN 39 İLÇESİNDE RAMAZAN ÖNCESİ DENETİM

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri Ramazan ayı öncesinde İstanbul’un 39 ilçesinde denetimlerde bulundu. Eş zamanlı gerçekleştirilen denetimlerde 891 işletmenin 91’inde uygunsuzluk tespit edilip, idari işlem uygulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Ramazan ayı öncesinde bugün, sabah saat 10.00’da eş zamanlı olarak başlatılan denetimlerle İstanbul’un 39 ilçesindeki 891 işletmede denetimlerde bulundu. Ekipler, denetimlere tabi tutulan işletmelerin 91’inde uygunsuzluk tespit etti. Uygunsuzluk tespit edilen 91 işletmenin 26’sına 5996 sayılı kanun gereğince idari para cezası verilirken, diğerlerine ise eksikliklerin giderilmesi için süre verdi. Ekiplerin il genelinde yaptığı resmi kontrollerin sürdüğü öğrenildi. 

(Emre Yüzügüldü - Mevlüt Hasgül /İHA)

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