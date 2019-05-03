Büyütmek için resme tıklayın

Umut Ertürk Kimdir

Umut Ertürk Çankaya ilçesi 1971 doğumlu olup, Aslen Isparta Şarkikaraağaç'lıdrı.

Milliyetçi Hareket Partisi 10. Olağan Ankara İl Kongresinde yapılan seçimlerde İl yönetimine girerek İl sekreter yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Aynı görevin ardında Siyasi ve sosyal Organizasyonlardan sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

12. Olağan Büyük Kurultayında Merkez Yönetim Kurul üyesi seçilen Umut Ertürk halen bu görevine devam etmektedir.

İş ADamı olan Umut Ertürk evli ve 1 çocuk babasıdır. Orta düzeyde ingilizce bilmektedir.