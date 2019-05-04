Mask Live Beylikdüzünde Birsen Tezer Coşkusu Yaşandı
Birsen Tezer Mask Live Beylikdüzü sahnesinde konser verdi. İlk albümü Cihan’ı 2009 yılının Temmuz ayında yayımlayan Birsen Tezer, uzun süredir sahnede de birlikte çalıştığı müzisyen arkadaşları Derin Bayhan (davul), Emre Tankal (elektrik gitar), Gürol Ağırbaş (bas gitar), Tunç Öndemir (akustik gitar) ile yola ikinci albümleri “İkinci Cihan” ile devam ediyor.Birsen Tezer Mask Live Beylikdüzü sahnesinde müzikseverlere albümündeki en çok ilgi alan şarkıları seslendirdi.
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