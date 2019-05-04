Osmanlıspor hazırlıkları tamamladı
Spor Toto 1. Lig’in 32. haftasında yarın deplasmanda Afjet Afyonspor’la karşılaşacak olan başkent ekibi bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Afyonkarahisar Spor Kompleksi’nde yapılan antrenman 1 saat sürdü. Teknik direktör Osman Özköylü yönetimindeki antrenmana mor-sarılılar ısınmaya ve koordinasyona yönelik oyunla başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanın sonraki bölümünde 5’e 2 top kapma oyununa geçen oyuncular sprint çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz