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Ramazan’da Güvenli Gıdaya Ulaşmak İçin İzlemeniz Gereken 8 Adım

Ramazan ayı ile birlikte tüm besinlerle ilişkimiz değişiyor. Yediğimize içtiğimize her zamankinden daha fazla dikkat etmemiz gereken bir döneme giriyoruz. Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner bu güzel ayı sağlığımızı bozmadan ağız tadınca yaşayabilmek için evde alışverişte ve toplu tüketimde yapılması gerekenleri tüketiciler için sıraladı.

Ramazan’da Güvenli Gıdaya Ulaşmak İçin İzlemeniz Gereken 8 Adım mask
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1- SICAKTA BEKLETİLEN GIDALARA DİKKAT

Ramazan ayı yaz başına denk geldiği için gittikçe artan sıcaklar nedeniyle gıda güvenliğine her zamankinden daha da fazla dikkat edilmesi gerekiyor. Sıcakların artması ile birlikte hazırlanan veya satın alınan gıdaların uzun saatler bekletilmesinin bilhassa açıkta satılan veya açıkta bırakılan gıdaların taşıdığı risklere dikkat edilmesi gerekiyor.

2- AÇIKTA SATILAN ÜRÜNLERDEN UZAK DURUN

Ramazan alışverişlerinde uygun olmayan koşullarda ve merdiven altında üretilen gıda maddelerinin halk sağlığı açısından ciddi risk teşkil ettiği gözardı edilmemelidir. Bu tür ürünler rasgele ortamlarda açıkta veya ambalajsız şekilde satılabilmekte ve tüketicilere ulaşabilmektedir. Nerede ve kimin tarafından üretildiği bilinmeyen kayıtdışı ürünler satın alınmamalı ve tüketilmemelidir.

3- ALIŞVERİŞ LİSTESİ OLUŞTURUN

Ramazan alışverişlerinde gıda israfının önlenmek için mutlaka alışveriş listesi oluşturun ihtiyaçtan fazla alışverişin önüne geçebilmek için bu yöntemi alışkanlık haline getirin.

4- BAKANLIK ONAYI YOKSA SATIN ALMAYIN

Ramazan alışverişlerinde satın aldığınız gıdaların etiketini dikkatlice okuyun. Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen kayıt veya onay bilgisi ile saklama sıcaklığını kontrol edin. Satın aldığınız ürünün doğru sıcaklıklarda muhafaza edilip edilmediğini ve son kullanma tarihini ürün etiketinden kontrol edin. Kayıtdışı veya doğru muhafaza edilmemiş ürünleri satın almayın.

5- ALIŞVERİŞİNİZDE ET TAVUK VE BALIĞI EN SON ALIN

Et tavuk balık gibi çabuk bozulabilen gıdaları ve dondurulmuş ürünleri alışverişinizin sonunda alın. Eğer hemen tüketilmeyecekse dondurulmuş ürünleri çözülmeden eve ulaştırarak hemen buzluğa yerleştirin. Buzlukda saklanılan yiyecekleri tekrar tekrar çözüp dondurmak yerine gıdaları kullanacağınız miktarlarda ayırmak suretiyle dondurunuz. Çözünmüş gıdaları asla tekrar dondurmayın.

6- YEMEĞİ PİŞTİKTEN SONRA EN FAZLA BİR KEZ ISITIN

Gıdaları ortam sıcaklığında tutmamaya mümkün olduğunca buzdolabında tutmaya özen gösterilmesi gerekiyor. Yemek pişirildikten sonra yenilecek kadarını ayırın ve geri kalanını hızlıca soğutup buzdolabına kaldırın. Yemeği piştikten sonra en fazla bir kez ısıtın. İftar sofrasından artan gıda olursa da hemen buzdolabına kaldırın sahura kadar ortamda asla kalmasına izin vermeyin.

7- TOPLU İFTARLARDA BUNLARA DİKKAT

Özellikle toplu yemek servisinin yapıldığı yerlerde hazırlanan yemekler iftar öncesinde sıcaklığının kontrol alındığı koşullarda bekletilmeli. Sıcak tüketilecek gıdalar sıcak olarak soğuk tüketilecek gıdalar ise soğuk olarak muhafaza edilmeli ve saatler öncesinden masalara servisi yapılmamalı.

8- ŞÜPHE DUYUYORSANIZ DOĞRU YOLDASINIZ

Restoranda yemek yenilmesi durumunda ortamın servis yapan kişilerin ve restoran tuvaletlerinin temizliğine dikkat edin. Hijyenik olmayan yerlerden kesinlikle uzak durun ve kokusundan görüntüsünden şüphe duyduğunuz hiçbir yiyeceği tüketmeyin.

Bugün 10:16 TSİ Ankara- Yaşam

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