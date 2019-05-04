Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:22 TSİ- Gündem G: Bugün 10:25 TSİ

Mamak'ta Ramazan Denetimi

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ramazan Ayı öncesi vatandaşların gönül rahatlığı içerisinde alışveriş yapabilmeleri için, zabıta ekipleriyle birlikte ekmek fırını denetimi gerçekleştirdi.

Mamak'ta Ramazan Denetimi mask
Mamak'ta Ramazan Denetimi mask
Mamak'ta Ramazan Denetimi mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

İlçedeki ekmek fırınlarını temizlik ve hijyen konusunda denetleyen Köse, “Denetimlerle amacımız halk sağlığını korumak, var olabilecek üretim hatalarını asgari düzeye indirmek, sorunları esnafımızla birlikte çözmektir” dedi.

Esnaf duyarlı

Yapılan denetimlerde zabıta ekipleri, temizlik kurallarına uyulup uyulmadığını, çıkan ekmeklerin gramajlarının doğru olup olmadığını, genel temizliği kontrol etti. Eksiği bulunan işletmeler ikaz edilirken, denetimlerde fırınların neredeyse tamamına yakınının eksiksiz hizmet verdiği tespit edildi. Denetimlerdeki amacın halk sağlığını korumak olduğunu kaydeden Köse, duyarlılıklarından dolayı esnafa da teşekkür etti. Köse, “ Ramazan Ayı’nın manevi atmosferinin en iyi şekilde yaşanması için fırınlarımızı denetledik. Mamak esnafımızın genel manada bilinçli olduğunu da görüyoruz. Bu duyarlılık için esnafımıza teşekkür ediyorum. Şimdiden tüm hemşehrilerimizin Ramazan Ayı’nı tebrik ediyorum“ dedi.

# BAŞKENT HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
# ANKARA HABER İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 10:22 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket Ankaragücü Yılın Başarılı Futbolcusunu Taraftar oylarıyla belirliyoruz.
Bu Aile 77 Yıldır Muhtarlığı Kimseye Kaptırmadı mask
Bu Aile 77 Yıldır Muhtarlığı Kimseye Kaptırmadı
Ramazan öncesi denetimlerde 40 işletmeye ceza mask
Ramazan öncesi denetimlerde 40 işletmeye ceza
Ankaralılardan Taşdelen'e Ziyaret mask
Ankaralılardan Taşdelen'e Ziyaret
Avrupa’da çare bulamadı, İstanbul’da sağlığına kavuştu mask
Avrupa’da çare bulamadı, İstanbul’da sağlığına kavuştu
Mamak’ta Camiler Ramazan Ayına Hazırlanıyor mask
Mamak’ta Camiler Ramazan Ayına Hazırlanıyor
Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi İlk Taksit Ödemeleri: 31 Mayıs mask
Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi İlk Taksit Ödemeleri: 31 Mayıs
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 8 B
Yeni ÖTV Düzenlemesi, ÖTV Matrahı Değişti mask
Yeni ÖTV Düzenlemesi, ÖTV Matrahı Değişti
1 Mayıs İşçi Bayramı Tüm Dünya ile Birlikte Kutlanıyor mask
1 Mayıs İşçi Bayramı Tüm Dünya ile Birlikte Kutlanıyor
Eşiyle Anlaşmalı Boşanarak SGK’dan Maaş Alanlara Ceza Yağıyor mask
Eşiyle Anlaşmalı Boşanarak SGK’dan Maaş Alanlara Ceza Yağıyor
Beynin Piri Reis'i Gazi Yaşargil Kimdir? mask
Beynin Piri Reis'i Gazi Yaşargil Kimdir?
Emeklilere Ramazan Bayram İkramiyesinin Tarihi Belli Oldu! mask
Emeklilere Ramazan Bayram İkramiyesinin Tarihi Belli Oldu!
Türkiye Adalet Akademisi Kuruldu mask
Türkiye Adalet Akademisi Kuruldu

GALERİ

Ankara'dan Kıbrıs'a Girişimci Çıkarması mask
Ankara'dan Kıbrıs'a Girişimci Çıkarması
Başkentliler Her Yaşta Üretiyor mask
Başkentliler Her Yaşta Üretiyor
3 Mayıs Günün özeti ve önemli gelişmeleri mask
3 Mayıs Günün özeti ve önemli gelişmeleri
Ivana Sert Kimdir? mask
Ivana Sert Kimdir?
Alp Kırşan Kimdir? mask
Alp Kırşan Kimdir?
Ertuğrul Gazi Kimdir? mask
Ertuğrul Gazi Kimdir?
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 8 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL