Mamak'ta Ramazan Denetimi

İlçedeki ekmek fırınlarını temizlik ve hijyen konusunda denetleyen Köse, “Denetimlerle amacımız halk sağlığını korumak, var olabilecek üretim hatalarını asgari düzeye indirmek, sorunları esnafımızla birlikte çözmektir” dedi.

Esnaf duyarlı

Yapılan denetimlerde zabıta ekipleri, temizlik kurallarına uyulup uyulmadığını, çıkan ekmeklerin gramajlarının doğru olup olmadığını, genel temizliği kontrol etti. Eksiği bulunan işletmeler ikaz edilirken, denetimlerde fırınların neredeyse tamamına yakınının eksiksiz hizmet verdiği tespit edildi. Denetimlerdeki amacın halk sağlığını korumak olduğunu kaydeden Köse, duyarlılıklarından dolayı esnafa da teşekkür etti. Köse, “ Ramazan Ayı’nın manevi atmosferinin en iyi şekilde yaşanması için fırınlarımızı denetledik. Mamak esnafımızın genel manada bilinçli olduğunu da görüyoruz. Bu duyarlılık için esnafımıza teşekkür ediyorum. Şimdiden tüm hemşehrilerimizin Ramazan Ayı’nı tebrik ediyorum“ dedi.