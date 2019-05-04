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Türk Öğrencilerin İngilizce Başarısı

Amerika lise giriş sınavı İstanbulda yapıldı. Antalya Adana Aydın ve Denizliden gelen öğrencilerin İngilizcelerinin dünya ortalamasının üzerinde olması Türkiyede ISEWORLD ile çalışan Amerikan Eğitim Vakfı yetkililerini memnun etti.

Türk Öğrencilerin İngilizce Başarısı mask
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Her yıl bu sınavlardan iki defa düzenleyen ISEWOLRD sınavlarda öğrencilerin İngilizcelerinin yanısıra matematik bilgilerini de test ediyor. Öğrenciler Amerika dışında Kanada İngiltere İtalya gibi birçok ülkede lise eğitimlerinin bir yılını ya da tamamını okuma imkanına sahipler.

30 yılı aşkın süredir kültürlerarası öğrenci değişim programları organize eden ISEWORLD yurt dışı eğitim dünyasında verdiği hizmetlere sürekli yenilerini katarak öğrencilerin dünya çapındaki okullarda eğitim almalarını sağlıyor.

Lisenin 1 Yılı Ya da Tamamı Yurtdışında Okunabiliyor

8. sınıf ile 12. sınıfta olan lise öğrencileri lisenin bir yılını ya da tamamını Kanada Amerika İtalya İngiltere Fransa ve daha birçok Avrupa ülkesinde okuyabiliyor. MEB onaylı programın en önemli avantajları ise öğrenciler döndüklerinde çok iyi İngilizceye sahip olmalarının yanısıra dünyanın en iyi üniversitelerine giriş konusunda avantajlı konuma gelmektedirler. Farklı kültürler ile bir arada eğitim alan öğrenciler kişisel gelişimlerine de önemli bir katkı sağlıyorlar. Ayrıca ülkemize döndüklerinde de sene kaybı yaşamadan eğitimlerine devam edebiliyorlar. Kültürlerarası Lise Değişim Programları hakkında detaylı bilgi için www.iseworld.org [http://www.iseworld.org] adresi ziyaret edilebilir.

Dünyada 42 ülke arasında uzun yıllardan beri uygulanan lise öğrenci değişim programlarına son yıllarda ülkemizden yapılan başvuruların ciddi şekilde arttığını görüyoruz. Lisenin bir yılını farklı bir ülkede okuyan öğrenciler akademik ve bireysel anlamda programdan büyük kazançlar elde ederek Türkiyeye dönerken ülkemizin tanıtımına da büyük katkı sağlıyorlar. Gençlerimiz eğitim için gittikleri ülkenin dilini anadil seviyesinde konuşan farklı bir ülkede kendi ayakları üzerinde bir yıl yaşama başarısını göstermiş özgüven sahibi bir dünya vatandaşı olarak programı tamamlıyor.

Değişim Programları Dünyanın En İyi Üniversitelerine Girişte Avantaj Sağlıyor

ISEWORLD Genel Müdürü Meltem Bozdemir yaptığı açıklamada Kültürlerarası Lise Değişim Programında geçirilen bir senenin çocukların dosyalarına büyük artılar kattığı ve dünyanın en iyi üniversitelerine kabullerini kolaylaştırdığını belirtti. Program süresince ve sonrasında her zaman çocukların yanında olduklarını ifade eden Bozdemir İstediği üniversitede eğitime başlayan öğrencilerin zaten tecrübeli oldukları için kültürel uyum sorunu yaşamadığını ve bunun akademik-sosyal hayatlarına olumlu yansıdığını söyledi.

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Bugün 10:35 TSİ Ankara- Eğitim

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