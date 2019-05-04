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Çocuklara Tiyatro İle Hayvan Sevgisi

Tarım ve Orman Bakanlığı tiyatro ekibinin çocuklara hayvan sevgisi aşılamayı hedeflediği çocuk tiyatrosu, Yenimahalle Belediyesi’nin desteğiyle Mürüvet Bekir Elmaağaçlı İlköğretim Okulu öğrencileriyle buluştu.

Çocuklara Tiyatro İle Hayvan Sevgisi mask
Çocuklara Tiyatro İle Hayvan Sevgisi mask
Çocuklara Tiyatro İle Hayvan Sevgisi mask
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Hayvan sevgisi çocukluktan başlar

Yenimahalle Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilerinin de katıldığı, çocuklara hayvan sevgisi aşılamak ve onları sokak hayvanlarına karşı bilinçlendirmeyi amaçlayan tiyatro gösterisine öğrencilerin ilgisi yoğundu. Tiyatroda, çocuklara sokak hayvanlarının yaşam alanlarına saygı duymaları ve hayvanları severken canının acıtılmaması gerektiği anlatıldı.

Dostlarımızın hayatı bize bağlı

Öğrencilerin ilgiyle izlediği oyunda, sokak hayvanlarının temel ihtiyaçlarının karşılanmasında onlara yardımcı olmanın önemi anlatıldı. Gösteride sıcak havalarda sokak hayvanları için bir kap su koyulması ve hayvanların yem kaplarına zarar verilmemesi vurgulanarak sokakta yaşayan hayvan dostlarımızın hayatının hepimize bağlı olduğunun altı çizildi.

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Bugün 11:08 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Etkinlik

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