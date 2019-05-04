Çocuklara Tiyatro İle Hayvan Sevgisi

Hayvan sevgisi çocukluktan başlar
Yenimahalle Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilerinin de katıldığı, çocuklara hayvan sevgisi aşılamak ve onları sokak hayvanlarına karşı bilinçlendirmeyi amaçlayan tiyatro gösterisine öğrencilerin ilgisi yoğundu. Tiyatroda, çocuklara sokak hayvanlarının yaşam alanlarına saygı duymaları ve hayvanları severken canının acıtılmaması gerektiği anlatıldı.
Dostlarımızın hayatı bize bağlı
Öğrencilerin ilgiyle izlediği oyunda, sokak hayvanlarının temel ihtiyaçlarının karşılanmasında onlara yardımcı olmanın önemi anlatıldı. Gösteride sıcak havalarda sokak hayvanları için bir kap su koyulması ve hayvanların yem kaplarına zarar verilmemesi vurgulanarak sokakta yaşayan hayvan dostlarımızın hayatının hepimize bağlı olduğunun altı çizildi.
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