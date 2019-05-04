Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:19 TSİ- Teknoloji G: Bugün 11:20 TSİ

Bin TL'lik Cep Telefonunun Vergisi Yüzde 82 Oldu

KPMG Türkiye Gümrük ve Dış Ticaret Direktörü Hakan Uçak, cep telefonlarında uygulanan Özel Tüketim Vergisi oranlarında yapılan değişikliğin ardından Bin TL değerindeki bir cep telefonunun teslimindeki vergi yükünün yüzde 82'ye yükseleceğini belirtti.

Bin TL'lik Cep Telefonunun Vergisi Yüzde 82 Oldu mask
Büyütmek için resme tıklayın

KPMG Türkiye 1 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 1013 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yeniden belirlenen cep telefonlarına yönelik Özel Tüketim Vergisi ÖTV oranlarını değerlendirdi.

Yeni düzenleme uyarınca ÖTV matrahı 640 TLyi aşmayan cep telefonları için yüzde 25 640 TL ile bin 500 TL arasında olanlar için yüzde 40 bin 500 TLyi aşanlar için ise yüzde 50 oranında ithalat anında veya yurt içi tesliminde ÖTV tahsil edilecek.

Tüketicilere sunulan cep telefonlarının büyük çoğunluğunun ithalat kanalı ile tedarik edildiği dikkate alındığında ithalat ve ihracat miktarlarının izleyeceği seyir cep telefonu piyasasını yakından ilgilendiriyor. 2018 yılında ithal edilen cep telefonu miktarı bir önceki yıla göre yüzde 20 oranında bir düşüş gösterdi.

1 Mayıs 2019dan önce TRT bandrol ücreti ve ÖTVnin ithalde veya yurt içinde tahsil edilen KDV matrahına ilave edilmesi nedeniyle bin TL değerindeki bir cep telefonun ithalatında veya yurt içi tesliminde 62250 TL ithalat vergisi ödeniyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte 1 Mayıstan sonra bin TL değerindeki bir cep telefonunun ithalatında tahsil edilecek vergi miktarı 8172 TLye yükseldi.

KPMG Türkiye Gümrük ve Dış Ticaret Direktörü Hakan Uçak cep telefonu teslimlerinde uygulanacak yeni ÖTV oranlarındaki artış neticesinde bin TL değerinde cep telefonunun teslimindeki vergi yükünün yüzde 8172ye yükseleceğini vurguladı. Uçak Söz konusu vergi yükünün tüketicilere yansıtılması durumunda cep telefonu fiyatları artacaktır. Vergi artışlarının fiyat mekanizması içerisinde tüketicilere yansıması talebi etkileyecek dolayısıyla da ithalat miktarını azaltacak diye konuştu.

Bugün 11:19 TSİ Ankara- Teknoloji

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket Ankaragücü Yılın Başarılı Futbolcusunu Taraftar oylarıyla belirliyoruz.
"Kağıtsız Gümrük Projesi" Dönemi Yarın Başlıyor mask
"Kağıtsız Gümrük Projesi" Dönemi Yarın Başlıyor
Prof. Dr. Güngör: Dijital Medya Bireyi Çevresinden Koparıyor mask
Prof. Dr. Güngör: Dijital Medya Bireyi Çevresinden Koparıyor
Merkür Gezegeninin Çekirdek Yapısı Tespit Edildi mask
Merkür Gezegeninin Çekirdek Yapısı Tespit Edildi
Huawei 28,5 saniyede bir telefon üretiyor mask
Huawei 28,5 saniyede bir telefon üretiyor
Hopi 4 Yılda 7 Milyon Üyeye Ulaştı mask
Hopi 4 Yılda 7 Milyon Üyeye Ulaştı
Oyun Dünyasını Kasıp Kavuran Fortnite’da Dünya Kupası Heyecanı mask
Oyun Dünyasını Kasıp Kavuran Fortnite’da Dünya Kupası Heyecanı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 8 B
Yeni ÖTV Düzenlemesi, ÖTV Matrahı Değişti mask
Yeni ÖTV Düzenlemesi, ÖTV Matrahı Değişti
1 Mayıs İşçi Bayramı Tüm Dünya ile Birlikte Kutlanıyor mask
1 Mayıs İşçi Bayramı Tüm Dünya ile Birlikte Kutlanıyor
Eşiyle Anlaşmalı Boşanarak SGK’dan Maaş Alanlara Ceza Yağıyor mask
Eşiyle Anlaşmalı Boşanarak SGK’dan Maaş Alanlara Ceza Yağıyor
Beynin Piri Reis'i Gazi Yaşargil Kimdir? mask
Beynin Piri Reis'i Gazi Yaşargil Kimdir?
Emeklilere Ramazan Bayram İkramiyesinin Tarihi Belli Oldu! mask
Emeklilere Ramazan Bayram İkramiyesinin Tarihi Belli Oldu!
MHP Kırıkkale Milletvekili Av. Halil Öztürk'ün Basın Açıklaması mask
MHP Kırıkkale Milletvekili Av. Halil Öztürk'ün Basın Açıklaması

GALERİ

Ankara'dan Kıbrıs'a Girişimci Çıkarması mask
Ankara'dan Kıbrıs'a Girişimci Çıkarması
Başkentliler Her Yaşta Üretiyor mask
Başkentliler Her Yaşta Üretiyor
3 Mayıs Günün özeti ve önemli gelişmeleri mask
3 Mayıs Günün özeti ve önemli gelişmeleri
Ivana Sert Kimdir? mask
Ivana Sert Kimdir?
Alp Kırşan Kimdir? mask
Alp Kırşan Kimdir?
Ertuğrul Gazi Kimdir? mask
Ertuğrul Gazi Kimdir?
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 8 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL