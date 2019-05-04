Bin TL'lik Cep Telefonunun Vergisi Yüzde 82 Oldu

KPMG Türkiye 1 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 1013 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yeniden belirlenen cep telefonlarına yönelik Özel Tüketim Vergisi ÖTV oranlarını değerlendirdi.

Yeni düzenleme uyarınca ÖTV matrahı 640 TLyi aşmayan cep telefonları için yüzde 25 640 TL ile bin 500 TL arasında olanlar için yüzde 40 bin 500 TLyi aşanlar için ise yüzde 50 oranında ithalat anında veya yurt içi tesliminde ÖTV tahsil edilecek.

Tüketicilere sunulan cep telefonlarının büyük çoğunluğunun ithalat kanalı ile tedarik edildiği dikkate alındığında ithalat ve ihracat miktarlarının izleyeceği seyir cep telefonu piyasasını yakından ilgilendiriyor. 2018 yılında ithal edilen cep telefonu miktarı bir önceki yıla göre yüzde 20 oranında bir düşüş gösterdi.

1 Mayıs 2019dan önce TRT bandrol ücreti ve ÖTVnin ithalde veya yurt içinde tahsil edilen KDV matrahına ilave edilmesi nedeniyle bin TL değerindeki bir cep telefonun ithalatında veya yurt içi tesliminde 62250 TL ithalat vergisi ödeniyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte 1 Mayıstan sonra bin TL değerindeki bir cep telefonunun ithalatında tahsil edilecek vergi miktarı 8172 TLye yükseldi.

KPMG Türkiye Gümrük ve Dış Ticaret Direktörü Hakan Uçak cep telefonu teslimlerinde uygulanacak yeni ÖTV oranlarındaki artış neticesinde bin TL değerinde cep telefonunun teslimindeki vergi yükünün yüzde 8172ye yükseleceğini vurguladı. Uçak Söz konusu vergi yükünün tüketicilere yansıtılması durumunda cep telefonu fiyatları artacaktır. Vergi artışlarının fiyat mekanizması içerisinde tüketicilere yansıması talebi etkileyecek dolayısıyla da ithalat miktarını azaltacak diye konuştu.