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Anneler Gününe özel "Bi'Dünya Fırsat" Türk Telekom'dan

Türk Telekomlular, Anneler Günü kampanyası ile Boyner, Çiçeksepeti, Hotiç, Madame Coco ve Setur’dan yapacakları alışverişler için çeşitli indirim ve fırsatlardan yararlanabilecek

Anneler Gününe özel "Bi'Dünya Fırsat" Türk Telekom'dan mask
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Türk Telekom, Bi’Dünya Fırsat platformu kapsamında Anneler Günü'ne özel gerçekleştirdiği marka iş birlikleriyle müşterilerinin hayatına değer katmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, gerçekleştirdiği marka iş birlikleriyle, ev tekstilinden, ayakkabıya, çiçekten seyahate birçok alanda, Anneler Günü’ne özel avantajlar sunuyor.

Türk Telekom bireysel müşterileri, 31 Mayıs’a kadar geçerli olan Anneler Günü özelindeki kampanyalar ile Boyner, Çiçeksepeti, Hotiç, Madame Coco ve Setur gibi birbirinden değerli markalardan cazip indirim ve fırsatlarla alışverişin keyfini yaşayacak.

Türk Telekom’un bireysel müşterileri için hayata geçirdiği Anneler Günü kampanyası kapsamında Türk Telekomlular Boyner’de 16 Mayıs’a kadar 250 TL ve üzeri alışverişe anında 50 TL indirim, Çiçeksepeti’nde 31 Mayıs’a kadar rozetli ürünlerde yüzde 15 indirim, Madame Coco’da 31 Mayıs’a kadar 100 TL ve üzeri alışverişlerde anında 20 TL indirim, Setur’da 31 Mayıs’a kadar mevcut indirimlere ek yüzde 5 indirim ve Hotiç’te 31 Mayıs’a kadar tüm alışverişlerde yüzde 10 indirim imkanlarından faydalanabiliyor.

Bugün 11:33 TSİ AA Ankara- Yaşam

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