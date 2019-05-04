Keçiören Belediyesinin Desteğiyle Mesleki Tanıtım Etkinliği Düzenlendi

Keçiören Belediyesinin desteğiyle Kalaba Kent Meydanı’na düzenlenen Mesleki Tanıtım Etkinliğine Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı. Etkinlikte, Keçiören’de eğitim veren Mesleki Teknik Anadolu Liseleri öğrencileri tarafından uygulamalı derslerde hazırlanan çeşitli projeler vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Resimden lazer kesim çalışmalarına, güzellik ve saç bakım hizmetlerinden robotik otomasyona, makine teknolojilerinden bilişim teknolojilerine varıncaya kadar birçok branştan projenin sergilendiği etkinlikte halk oyunları ve çeşitli dans gösterileri de sunuldu. Öğrenciler ve diğer katılımcılar, müzik eşliğinde coşkulu bir gün geçirdiler.

YENİ MARKALAR ORTAYA ÇIKARACAĞIMIZA İNANIYORUM

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok öğrencilerin sıcak ilgisiyle karşılaşırken, onlardan gelen fotoğraf çektirme isteğini de geri çevirmedi. Öğretmenler ve öğrenciler desteklerinden dolayı Başkan Altınok’a teşekkür ederken Altınok, “Eğitim konusunda okullarımızın talep ettiği her türlü desteği veriyoruz” dedi. Altınok, öğretmen ve öğrencilere yaptığı konuşmada şunları ifade etti: “Belediyemiz bünyesinde, el sanatlarından mesleki teknik eğitimlere, hobi kurslarından bilgisayar ve dil eğitimlerine kadar birçok alanda kurs veren eğitim merkezlerimiz ücretsiz hizmet veriyor. Hem öğretmenlerimiz hem kursiyerlerimiz hem de öğrencilerimiz kurslarımızda sosyal faaliyet imkânı buluyor. Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullarımızdan gelen taleplere de anında cevap veriyoruz. Okullarımıza sosyal alan, kütüphane, oyun bahçesi gibi çeşitli hizmetlerimizin yanı sıra okul dışı eğitim desteği de veriyoruz. Bugünkü etkinlikte inceleme fırsatı bulduğumuz, ülkemizin kalkınması için teknik ve teknolojik anlamda yapılacak üretimlerin altyapısını oluşturan mesleki teknik liselerimizin çalışmaları oldukça önemli. Okullarımıza verdiğimiz destek arttıkça inanıyorum ki başarılı çalışmalar ve yeni markalar ortaya çıkacaktır.”