Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 12:14 TSİ- Ekonomi G: Bugün 12:16 TSİ

Garanti Bankası'ndan Ramazan Ayına Özel Kampanya

Ramazan ayına özel, Garanti Bonus sahipleri alışverişlerinden 70 lira bonus, Miles&Smiles kredi kartlarını kullananlar 3.750 mil, Shop&Fly kart sahipleri ise 15.000 mil kazanacak

Garanti Bankası'ndan Ramazan Ayına Özel Kampanya mask
Büyütmek için resme tıklayın

Garanti Bankası, kredi kartlarında geçerli olacak ramazan ayına özel müşterilerine ekstra bonus ve mil kazandıracak kampanyayı duyurdu.

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Garanti Ödeme Sistemleri, kredi kartı müşterileri için ramazana özel kampanyalarına bu yıl da yenisini ekledi.

Ramazan boyunca harcamalarını Garanti Bankası kredi kartlarıyla yapanlar ekstra bonus ve uçuş milleri kazanacak.

Ramazan Kampanyası kapsamında Bonus sahipleri, 9 Haziran'a kadar Bonus üyesi işyerlerinden market veya akaryakıt sektörlerinde yaptıkları 125 lira ve üzeri ilk harcamada 10 lira, üçüncü harcamada 20 lira, altıncı harcamada 40 lira, toplamda 70 lira bonus kazanacak.

Kart sahipleri kampanyaya ilk harcamalarından önce "KAZAN" yazıp 3340'a SMS atarak veya BonusFlaş uygulamasından "Hemen Katıl" butonunu tıklayarak katılması gerekiyor.

Ayrıca 70 lira bonus kazanan ve beş yıla kadar Bonuslu olanlara ekstra 5 lira bonus, beş yıl ve üzeri Bonuslulara ise 10 lira ekstra bonus, toplamda ise 80 liraya varan bonus kazanma fırsatı sunuluyor. Miles&Smiles kredi kartı sahipleri de 3 Haziran tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında, market ve akaryakıt sektörlerinde yaptıkları 250 lira ve üzeri ilk dokuz harcamaya ekstra 250 mil,10. harcamaya ekstra 1.500 mil, toplamda ise 3750 mil kazanacak.

Kampanyaya katılacak Miles&Smiles kredi kartı sahiplerinin ilk harcamadan önce "RAMAZAN" yazıp 3340'a SMS göndermesi ya da BonusFlaş uygulamasındaki "Hemen Katıl" butonunu tıklaması gerekiyor.

Shop&Fly kredi kartı sahipleri ise 31 Mayıs'a kadar sürecek kampanya kapsamında yaptığı her 200 lira üzeri market ve akaryakıt harcamalarına ekstra 1.500 mil, toplamda 15.000 mil kazanıyor. Kart sahipleri BonusFlaş uygulamasındaki "Hemen Katıl" butonunu tıklayarak kampanyaya katılabiliyor.

Bugün 12:14 TSİ AA İstanbul- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket Ankaragücü Yılın Başarılı Futbolcusunu Taraftar oylarıyla belirliyoruz.
"Finansın En İyi İşvereni" Ödülü Kuveyt Türk'e mask
"Finansın En İyi İşvereni" Ödülü Kuveyt Türk'e
Türkiye İnovasyon Haftası mask
Türkiye İnovasyon Haftası
Türkiye'de e-ticaret Pazarı 2018 Yılında 60 Milyar Liraya Ulaştı mask
Türkiye'de e-ticaret Pazarı 2018 Yılında 60 Milyar Liraya Ulaştı
03 Mayıs 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları mask
03 Mayıs 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
30 Mayıs 2019 Borsa Güne Yatay Başladı mask
30 Mayıs 2019 Borsa Güne Yatay Başladı
02 Mayıs 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları mask
02 Mayıs 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 8 B
Yeni ÖTV Düzenlemesi, ÖTV Matrahı Değişti mask
Yeni ÖTV Düzenlemesi, ÖTV Matrahı Değişti
1 Mayıs İşçi Bayramı Tüm Dünya ile Birlikte Kutlanıyor mask
1 Mayıs İşçi Bayramı Tüm Dünya ile Birlikte Kutlanıyor
Eşiyle Anlaşmalı Boşanarak SGK’dan Maaş Alanlara Ceza Yağıyor mask
Eşiyle Anlaşmalı Boşanarak SGK’dan Maaş Alanlara Ceza Yağıyor
Beynin Piri Reis'i Gazi Yaşargil Kimdir? mask
Beynin Piri Reis'i Gazi Yaşargil Kimdir?
Emeklilere Ramazan Bayram İkramiyesinin Tarihi Belli Oldu! mask
Emeklilere Ramazan Bayram İkramiyesinin Tarihi Belli Oldu!
Başkan Yavaş'a Polatlı Ticaret Odası'nda Hayırlı Olsun Ziyareti mask
Başkan Yavaş'a Polatlı Ticaret Odası'nda Hayırlı Olsun Ziyareti

GALERİ

Ankara'dan Kıbrıs'a Girişimci Çıkarması mask
Ankara'dan Kıbrıs'a Girişimci Çıkarması
Başkentliler Her Yaşta Üretiyor mask
Başkentliler Her Yaşta Üretiyor
3 Mayıs Günün özeti ve önemli gelişmeleri mask
3 Mayıs Günün özeti ve önemli gelişmeleri
Ivana Sert Kimdir? mask
Ivana Sert Kimdir?
Alp Kırşan Kimdir? mask
Alp Kırşan Kimdir?
Ertuğrul Gazi Kimdir? mask
Ertuğrul Gazi Kimdir?
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 8 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL