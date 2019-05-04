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Galatasaray’ın Bu Sezon Derbi Galibiyeti Yok

Galatasaray, bu sezon oynadığı üç derbide 2 beraberlik alırken, 1 kez de yenildi.

Galatasaray’ın Bu Sezon Derbi Galibiyeti Yok mask
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Spor Toto Süper Lig’de yarın Beşiktaş’ı ağırlayacak Galatasaray’ın bu maç öncesinde 2018-2019 sezonunda derbi galibiyeti bulunmuyor. Sarı-kırmızılılar, bu sezon 2 kez Fenerbahçe ve 1 kez de Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Aslan, sarı-lacivertliler ile içeride 2-2, deplasmanda da 1-1 berabere kaldı. Cimbom, Vodafone Park’ta karşılaştığı siyah-beyazlılara da 1-0 mağlup oldu. Galatasaray, en son derbi galibiyetini geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Türk Telekom Stadyumu’nda mücadele ettiği Beşiktaş’ı 2-0 mağlup ederek elde etmişti.

(İHA)

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