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Gratis 3’üncü Kez Altın Ödülün Sahibi Oldu

Gratis, sosyal medyaya damgasını vuran markaların ödüllendirildiği Social Media Awards Turkey’de Mağazalar Kategorisi’nde 3’üncü kez altın ödülün sahibi oldu

Gratis 3’üncü Kez Altın Ödülün Sahibi Oldu mask
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Kişisel bakım marketi Gratis, sosyal medyaya damgasını vuran markaların ödüllendirildiği Social Media Awards Turkey’de Mağazalar Kategorisi’nde 3’üncü kez altın ödülün sahibi oldu.

Gratis'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin en kapsamlı ilk sosyal medya yarışması Social Media Awards Turkey, Marketing Türkiye ve BoomSonar iş birliği ile bu yıl 3’üncü kez düzenlendi.

Kişisel bakım ürünleri perakendesinin önde gelen markası olan Gratis, Social Media Awards Turkey 2019’da SocialBrands Veri Analizi Ödülleri kapsamında Mağazalar Kategorisi’nde rakiplerini geride bırakarak altın ödülün sahibi oldu.

Gratis, tüm sektörlerden markaların yıl boyunca sosyal medya performanslarını tamamen tarafsız ve veriye dayalı olarak hazırlanan SocialBrands sosyal medya marka endeksi sonuçlarına göre verilen SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri’nde, hiçbir başvuruda bulunmadan yalnızca performansı ile jürinin dikkatini çekerek birinciliği aldı. Yarışmanın düzenlendiği ilk yıldan itibaren Mağazalar Kategorisi’nde altın ödül alan Gratis, yarışmanın 3’üncü yılında da liderliği bırakmadı.

Gratis, uzmanlığı ve fark yaratan servis anlayışı ile müşterilerine ayrıcalıklı hizmet sunarken sosyal medyadaki performansıyla da öne çıkan marka oldu. Ödül değerlendirmesi Gratis’in sosyal medya hesaplarının toplam etkileşim ve hayran sayıları, hayran artışı, performans istikrarı, etkileşimleri, sektörel performansı, hashtag ve mention kullanımı gibi kriterler üzerinden yapıldı.

Makyaj ürünlerinden bebek bakımına, temizlik ve hijyenden atıştırmalığa kadar 12 farklı kategoride 8 binden fazla ürünü müşterileri ile buluşturan Gratis, sosyal medya kanallarında da müşterilerine yenilikçi ve yaratıcı içerikler sunuyor.

Bugün 14:00 TSİ AA İstanbul- Ekonomi

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