Bakan Turhan: "İstanbul Havalimanı kargo ve e-ticaretin merkez üssü olacak"

Boğaziçi Üniversiteliler Derneğinin girişimiyle İGA ve Türk Hava Yollarının desteğiyle düzenlenen panele Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan, İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay’ın yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.

’ İstanbul Havalimanı Ekonomisi: Gelecek ve Fırsatlar Paneli’nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "2003 yılından itibaren yürüttüğümüz hava ulaşım politikaları ve faaliyetleriyle, dünyada en hızlı gelişim gösteren ülkelerden biri haline geldik. Bugün ülkemiz, özellikle de İstanbul, dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden biri haline gelmiştir. Bu nedenle bugüne kadar yaptığımız havacılık yatırımı 56 milyar TL’yi buldu. Yeni havalimanları yaptık. Atıl havalimanlarını yeniden sivil havacılık sektörüne kazandırdık. Yüksek kapasiteli modern terminaller inşa ettik ve her yeri bilgi ve iletişim teknolojisiyle donattık. Yapmaya da devam ediyoruz" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ 450 MİLYON YOLCU"

Hedeflenen yolcu sayısının 450 milyon olduğunu vurgulayan Bakan Turhan, "Havacılık alanında, dünya ortalamasının 3 katına yakın büyüme kaydettik. 34 milyon olan yolcu sayımız 210 milyona ulaştı. Kapasite hedefimiz 450 milyon. Yolcu sayısında Avrupa’da 4’üncü, dünyada 10’uncu sıraya yükseldik. Taşınan yük miktarı 4 milyon tona yaklaştı. Sektörde istihdam edilen kişi sayısı 205 bini buldu. Sektörün cirosu 11 kat artırarak 110 milyar TL’ye çıktı. Elbette daha yapacak çok işimiz var. Bu pazardan daha fazla pay alabilmek adına, orta ve uzun vadedeki hedeflerimizi gerçekleştirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. İşte, tüm fazları tamamlandığında 200 milyon yolcu kapasitesi ile dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı da bunun en somut adımı olmuştur. 29 Ekim 2018’de açılışı yapılan İstanbul Havalimanı’nda bugüne kadar yaklaşık 4 milyon yolcu ve 25 bin uçak trafiği gerçekleşmiştir" diye konuştu.

"İSTANBUL HAVALİMANI KARGO VE E-TİCARETİN MERKEZ ÜSSÜ OLACAK"

Tunus ile Türkiye arasında Dünya Posta Birliği’nin (UPU) Ecom@Afrika Projesi kapsamında imzalanan anlaşmasına ilişkin de konuşan Bakan Turhan, "İstanbul’da e-ticaretin merkezini kurmak amacıyla bu anlaşmayı imzaladık. Arkasından Kenya, Fildişi Cumhuriyeti, Güney Afrika, Somali geliyor ve diğer Afrika ülkeleri de sıraya girdi. ’Biz de e-ticaretle ürünlerimizi dünyaya pazarlamak istiyoruz diye. Bu ülkelerin e-ticaretin yeni merkezi olabilecek İstanbul Havalimanı’ndan yer istiyor. PTT, Amazon ve Alibaba gibi global bir şirket olma yolunda ilerliyor. İstanbul Havalimanı kargo ve e-ticaretin merkez üssü olacak" şeklinde konuştu.

İGA GENEL MÜDÜRÜ SAMSUNLU: "İSTANBUL HAVALİMANI PROJESİYLE TÜRKİYE ÖZGÜVEN KAZANDI"

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu ise İstanbul Havalimanı’nın büyümesi için THY’ye iyi hizmet sağlanması gerektiğini söyleyerek, havayolu ile havalimanı arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti. Samsunlu, İstanbul Havalimanı’nın çok uzun yıllar önce konulmuş bir hedefe gitmek için yapılmış bir yatırım olduğunu kaydederek, Türkiye’de ve dünyada havacılığın çok daha büyük yatırımlara ihtiyacı olduğu düşünülerek böyle bir yatırımın hayata geçirildiğini aktardı. Dünyada ekonomiye en hızlı katkı sunacak yatırımlardan birisinin havalimanları olduğunun altını çizen Samsunlu, "İstanbul Havalimanı projesiyle Türkiye’nin gerçekten özgüven kazandığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

THY GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ÇAY: "HEDEFİMİZ BU YIL 90 MİLYON YOLCU"

Panelde konuşan THY Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay havacılık sektörünün yüzde 6 büyümeyle 4,3 milyar yolcu sayısına ulaştığını belirterek, "THY’ye baktığımızda ise 2018’de 75 milyon yolcu taşıdı. Bu sene de hedefimiz yaklaşık 90 milyon yolcu" diye konuştu.

THY’nin yanı sıra bu havalimanına dünyanın diğer ülkelerinden de büyük havayolu şirketlerinin geleceğini veya operasyonlarını artıracağını vurgulayan Çay, bu durumun rekabet güçlerini ve kabiliyetlerini arttıracağını kaydetti. Türk Hava Yollarının her zaman en iyi olmayı hedeflediklerini aktaran Çay, "THY olarak her zaman, her şeyde en iyi olma hedefimiz var. Her şeyin en iyisi olma hedefine çalışırken havalimanı açısından yine aynı şekilde en iyisi olma durumundayız" ifadelerini kullandı.

(İHA)