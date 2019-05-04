Multinet Up'tan "Ramazan Bayramı" Kampanyası

Kurumsal hediye kartı MultiGift müşterileri, 18 Haziran'a kadar yapacakları Ramazan Bayramı yüklemelerinde hediye kazanacak.

Multinet Up'dan yapılan açıklama göre, firmaların operasyonel yükünü azaltırken, teşvik ve yardımlarında çalışanların istek ve ihtiyaçları doğrultusunda kullanım imkanı sağlayan MultiGift, ramazan ayında işverenlerin çalışanlarına sunabilecekleri etkili bir destek alternatifi olarak öne çıkıyor.

MultiGift müşterileri ramazan kampanyasıyla 18 Haziran 2019'a kadar yapacakları her 100 lira yüklemelerinde hediye kazanıyor.

Kampanyadan yararlanan firmalar, yapacakları her 100 lira yüklemeye karşılık hediye bakiyelerini uçak bileti, IKEA hediye çeki, TeknoSA hediye kartı, CarrefourSA hediye kartı, Jolly hediye çeki, Media Markt hediye kartı veya MultiGift olarak kullanabiliyor. Hediye MultiGift'ler yüzde 8 KDV’li ürün alışverişlerinde anlaşmalı MultiGift marketleri ve giyim noktalarında kullanılabiliyor.

Kart kullanıcıları ise MultiGift noktalarına Multinet Up'ın mobil uygulaması MultiPay'den ulaşarak istek ve ihtiyaçları doğrultusunda özgürce seçim yapabiliyor.