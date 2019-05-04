Bakan Akar’dan şehit askerlerin ailelerine taziye mesajı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yayımladığı mesajında, "Silah arkadaşlarımız, 4 Mayıs 2019 tarihinde teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” ifadelerini kullandı.
(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)
Haberler Ankara olarak Kahraman şehitlerimize Allahtan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dileriz.
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