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Bakan Akar’dan şehit askerlerin ailelerine taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör saldırısı sonucu şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Akar’dan şehit askerlerin ailelerine taziye mesajı mask
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Bakan Akar’dan şehit askerlerin ailelerine taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yayımladığı mesajında, "Silah arkadaşlarımız, 4 Mayıs 2019 tarihinde teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” ifadelerini kullandı.

(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Haberler Ankara olarak Kahraman şehitlerimize Allahtan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dileriz. 

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