Taşeron İşçinin Tayin Talebi ve 4B Hakkı Görüşülecek

Kadro Alan Taşeronun İki Talebi Toplu Sözleşme Masasında Görüşülecek

Taşeron şirketlerde çalışmasını sürdüren işçileri de yakından ilgilendiren gelişmelerde, kadro alan taşeron iki esaslı talebini toplu sözleşme masasında gündeme getirilecek. Kadro alan taşeronun taleplerinden ilki kamu genel idarelerinde çalışan işçilere 2019 yılı içinde TİS hakkı tanınması, bir diğeri de belediye şirketlerine geçirilen işçilere tanınacak olan “Belediye İşçiliği Kadrosu” olarak dikkat çekiyor.

Kadro alan taşerona tayin hakkı verilmesine yönelik talepler, toplu sözleşme masasında görüşülmeye hazırlanılıyor. Bununla birlikte taşeron şirketlerden 4D’li sürekli işçi kadrosuna geçen işçilerin mevcut durumda KHK hükümleri ve YHK’nın toplu iş sözleşmesi dikkate alındığında tayin hakları bulunmuyor. Bu konuyla ilgili olarak yine gündeme gelen gelişmeler sonucunda taşeron şirketin talepleri tekrar ilgili kurumlara yöneltilmeye başlandı.

Söz konusu durum defaatle sürekli işçi kadrosuna geçen işçiler tarafından gündeme getirilse de henüz bu yönde yetkililer tarafından atılmış bir adım bulunmuyordu. İşçilerin bu konuyla ilgili yaşadıkları mağduriyetleri daha yüksek sesten dile getirmeleriyle söz konusu işçilere tayin hakkı verilmesi tekrar gündemin önemli konuları arasına girmeyi başarmıştı. Kadroya girmeye hak kazan işçilerden sağlık, eğitim, eş durumu ve benzeri mazeretleri nedenleri ile mağduriyet yaşayan işçiler, sorunlarına bir çözüm bulunması için ellerinden gelen çabayı gösteriyorlardı. Bunun için işçiler gerek bakanlığa gerekse de ilgili kurumlara yazılı olarak da taleplerini sunarak bu alanda yaşadıkları mağduriyetlere çözüm bulunmasını istemişlerdi.

Bakanlık Çalışmalara Başladığını Duyurdu

İşçilerin bu konuda yaşadıkları mağduriyetlerinin sonlandırılması talebiyle hem bakanlığa hem de ilgili olan diğer kurumlara yazılı açıklamalarda bulunmalarının arından söz konusu bakanlığın harekete geçtiği belirtildi.

Bu konuyla ilgili olarak ilk açıklamalar Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem tarafından hazırlanan haber metninde yer almıştı. Bu habere göre Bakanlığın işçilerin tayin hakkı ile ilgili olarak çalışmaları başlattığı ifade edilmişti.

Tayin Hakkı ve Üniversite Mezunu İşçiye 4B Kadrosu

Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem bugünkü yazısında da taşeron olarak çalışma hayatını sürdürürken kamuda sürekli işçi kadrosuna geçiş yapan işlerin eş durumu ve sağlık gibi mazeretleri ile il değişikliği yapma hakkına ilişkin talepler hakkında dikkat çekici ifadelerde bulundu.

Nitekim yazıda memurların toplu sözleşme masasında görüşülecek olan konuların arasında söz konusu işçilerin taleplerinin de bulunduğu ifade edildi. Bununla birlikte Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, 4D’li olan sürekli işçiler içinde yer alan üniversite mezunu işçilerin 4B kategorisine alınmalarıyla ilgili taleplerin de memurların görüşeceği toplu sözleşme masasının gündem maddelerinden biri olduğunu açıkladı.

Toplu Sözleşme Görüşmeleri Temmuz ve Ağustos Aylarında

Kamuya bağlı olarak görev yapan 3 milyon memuru ve sayıları 2 milyonu bulan memur emeklisini yakından ilgilendirecek olan toplu sözleşme görüşmelerinin temmuz ve ağustos aylarında yapılacağı daha önceden duyurulmuştu.

Kadroya geçen işçiler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesine eklenen d fıkrası ile kamuda istihdam edilmeleri sebebi doğrultusunda 4D kategorisine bağlı oluyorlar.

İşçinin Tayin Talebi ve 4B Hakkı Görüşülecek

Taşeron olarak çalışırken daha sonra kamuda sürekli işçi kadrosuna geçiş yapan işçilerin eş durumu ve sağlık gibi mazeretlerinin yanında il değişikliği yapma hakkına ilişkin talepleri de bu yıl içinde temmuz ve ağustos aylarında görüşülecek olan toplu sözleşme masasının gündem konuları arasında yer alıyor. Bununla birlikte 4D’li sürekli işçiler hakkında özellikle üniversite mezunu olan işçilerin 4B hakkından yararlanmalarına ilişkin talepler de değerlendirilmeye alınmayı bekliyor.

Toplu Sözleşme Masasındaki Diğer Talepler

Bu yıl milyonlarca memuru yakından ilgilendiren toplu sözleşme masası temmuz ve ağustos ayında görüşülecek. İşte görüşmelerde yer alan ana gündem maddeleri: