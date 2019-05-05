Gençlerbirliği Şampiyonluk Maçına Çıkıyor

ANKARA - Spor Toto 1. Lig’de 2018 – 2019 sezonu şampiyonu 5 Mayıs Pazar günü belli olabilir. Gençlerbirliği, ligin 32. haftasında evinde Abalı Denizlispor ile kozlarını paylaşacak. Bu müsabakadan başkentli ekibin 3 puanla ayrılması durumunda, sezonun bitimine 2 maç kala şampiyon belli olacak. Bu sonuçlar altında Gençlerbirliği gelecek sezon, 29 yıl aradan sonra düştüğü 1.Lig’den tekrar Süper Lig’e çıkarak hak ettiği yerde mücadele etmeye devam edecek.

Başkentin kırmızı siyahlı ekibinin şampiyonluk maçına çıkacağı müsabaka 5 Mayıs Pazar günü Eryaman Stadı’nda oynanacak. Bu sezon özellikle ikinci yarıda teknik direktörlüğe deneyimli çalıştırıcı İbrahim Üzülmez’in getirilmesinin ardından mağlubiyet yüzü görmeyen başkent ekibi, bu maçtan 3 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Gençlerbirliği’ne gönül vermiş taraftarların yoğun ilgisinin beklendiği karşılaşma adeta nefesleri kesecek. Nitekim başkentte Eryaman Stadı’na konuk olacak takım olan Abalı Denizlispor da, Gençlerbirliği’nin ardından 1. Lig’de ikinci sırada yer alarak Süper Lig hedefini sürdüren takımlar arasında yer alıyor. Bu maçta Gençlerbirliği en yakın rakibini mağlup etmeyi başarırsa, sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Bununla birlikte 2 takım için de kader maçı olan bu müsabakanın berabere bitmesi halinde de Gençlerbirliği gelecek sezon hak ettiği yer olan Süper Lig’de yer almayı garantileyecek.

Maç Öncesinde Garantileyebilirdi!

Üst üste aldığı başarılı sonuçlarla Spor Toto 1. Lig şampiyonluğuna emin adımlarla devam eden Gençlerbirliği’nin gözü kulağı geçtiğimiz gün oynanan Boluspor – Hatayspor maçındaydı. Spor Toto 1. Lig’in 32. hafta açılış mücadelesinde karşı karşıya gelen iki ekibin maç sonunda ortaya çıkacak tablo, gelecek sezon Süper Lig’de mücadele edecek olan 2 takımı garantileyebilirdi. Nitekim bu maçtan Boluspor’un puan veya puanlar almasıyla, hem Gençlerbirliği hem de en yakın takipçisi Abalı Denizlispor gelecek sezon Süper Lig’de mücadele etmeyi garanti altına alacaktı. Ancak Bolu’da oynanan mücadeleyi Hatayspor kayıpsız geçmedi ve sahadan 4-1 skorla galip ayrılmayı başardı.

Eryaman Stadı Kapalı Gişe

Gençlerbirliği camiasında bu maçta istenen sonucun çıkmaması üzerine gözler 5 Mayıs Pazar gününe çevrildi. Spor Toto 1. Lig’in 32. hafta mücadelesinde başkentte karşılaşacak olan ligin 2 güçlü ekibi,Ankara Eryaman Stadı’nda kozlarını paylaşacak. Gençlerbirliği için şampiyonluğu garantileme maçı olacak bu müsabaka aynı zamanda Abalı Denizlispor için de hayati öneme sahip. Zira Abalı Denizlispor, 1. Lig’de lider konumda olan Gençlerbirliği’nin ardından ligin 2.’si konumunda olarak Süper Lig’e çıkma hedefini sürdürüyor. Ankara’da kozlarını paylaşacak olan 2 güçlü takımın mücadelesi nefesleri kesecek. Gençlerbirliği’ne gönül veren başkentli futbolseverlerin bu maçta, Eryaman Stadı’nın tıklım tıklım doldurulması bekleniyor.

Abalı Denizlispor Camiasından İlk Açıklamalar

Spor Toto 1. Lig’in 32. hafta mücadelesinde lider Gençlerbirliği’ne konuk olacak yeşil siyahlı ekipte heyecan dorukta. Eryaman Stadı’nda 5 Mayıs Pazar günü çıkılacak kader maçı öncesinde son hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri’nde sürdüren Abalı Denizlispor’da teknik direktör Yücel İldiz önderliğinde taktik ağırlıklı antrenman gerçekleştirildi.

Antrenman öncesinde spor basınına açıklamalarda bulunan Abalı Denizlispor kulüp başkan yardımcısı Taner Atilla, son haftalarda hata yapmadan Süper Lig hedefini gerçekleştireceklerine inandıklarını dile getirdi. Atilla, açıklamalarında Gençlerbirliği ile karşılaşacakları zorlu müsabakanın, takımlardan birinin final yapacağı bir maç olacağını ifade etti.

Zorlu mücadele öncesi karşılaşmanın kader maçı olduğunun altını çizen Taner Atilla, “Denizlispor gibi oynarsak o maçı da alacağımıza inanıyoruz” diyerek takımına olan güvenini dile getirdi. Deplasmanların takımı olduklarını vurgulayan Atilla, “Evimizde kapanan takımlara karşı belki zorlandık ama Ankara’da Denizlispor gibi oynayarak maçı alıp döneceğiz” ifadelerini kullandı. Spor Toto 1. Lig’de artık 2 takımın da sona yaklaştığını belirten Abalı Denizlispor kulüp başkan yardımcısı Taner Atilla, Gençlerbirliği ve Denizlispor’u arkadan takip eden Hatayspor’a da dikkat çekti. “Ligin sonuna yaklaştığımız bu haftalarda hata yapmadan sonuca gitmeye çalışacağız” ifadelerini kullanan Atilla, son haftalarda 5 puan avantajlarını kullanacaklarına olan inancını tekrarladı.

Gençlerbirliği Yönetimine Teşekkür

Öte yandan, Ankara Eryaman Stadı’nda oynanacak kader maçı öncesinde ek seyirci taleplerinin Gençlerbirliği Kulübü tarafından kabul edildiğini vurgulayan Atilla, “Yaklaşık bin civarında seyirci kontenjanımız vardı ama 2 katına çıkardılar” diyerek başkentli ekibin yönetimine teşekkür etti.