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Baharın Müjdecisi Çiçekler Foralfest ile Başkentte

Ankara’da ilk defa düzenlenen Foralfest organizasyonu 3, 4 ve 5 Mayıs tarihlerinde Armada Alışveriş Merkezi’nde katılımcılarını bekliyor. Grapevent imzası taşıyan festivale katılım ücretli olarak yapıldığı için biletix üzerinden etkinlik bileti satın almanız gerekiyor.

Baharın Müjdecisi Çiçekler Foralfest ile Başkentte mask
Foralfest Armada Alışveriş Merkezin’de mask
Baharın Gelişini Müjdeleyen Festival mask
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Baharın Müjdecisi Çiçekler Foralfest ile Başkentte

3 – 5 Mayıs tarihleri arasında Grapevent organizasyonuyla bu sene ilk defa Ankara’da düzenlenen Foralfest, çiçek tutkunu bütün başkentlileri Armada Alışveriş Merkezi’ne bekliyor. Birbirinden renkli ve hoş kokulu çiçekler ile keyifli bir hafta sonu geçirmek isteyen Ankaralı doğaseverler, bu sene ilk kez düzenlenen Foralfest ile çiçek tasarımı hakkında da önemli bilgiler edinecek.

Doğa ile yaratıcılığın bir araya geldiği, çiçeklerin muhteşem renkleriyle tasarım harikalarının yaratıldığı Foralfest, Türkiye’de faaliyette bulunan en yaratıcı çiçek tasarımcılarını ve butik çiçekçilerini buluşturmayı sürdürüyor. Armada Alışveriş Merkezi rengarenk çiçeklerle mis kokulu, bambaşka bir dünyaya dönüştürüleceği festivalde sayıları 35’i aşkın butik çiçekçi, konsept haline getirilmiş bahçeler ve tasarımcıların birbirinden yaratıcı örneklerini sergiledikleri stantlar yer alacak.

Özel atölyeler, canlı çiçek performansları ve gün boyu gerçekleştirilecek konserler ile etkinliğe katılanlara unutulamayacak bir hafta sonu vadeden Foralfest, özellikle başkentli çiçek ve buket tutkunlarını eğlenceye çağırıyor. Dünyada revaçta olan çiçek tasarımı ve buket düzenlemesi trendlerinin de yakından takip edilebileceği festivalde, birbirinden farklı çiçekleri de yerinde incelemek mümkün olabiliyor.

Baharın Gelişini Müjdeleyen Festival

Foralfest bu yıl ilk defa Ankara’da gerçekleştiriliyor. Daha önce İstanbul, İzmir ve Antalya gibi şehirlerde de çiçekseverleri bir araya getirmeyi başaran Foralfest, bu alanda Türkiye’nin sayılı organizasyonlarından biri olarak dikkat çekiyor. Baharın gelişini müjdeleyen festival olarak rengarenk çiçekleri, birbirinden güzel tasarımlar ile başkentli doğa ve çiçekseverlere sunmak amacıyla harekete geçirilen festivalde, gün boyunca birçok etkinlik, festivale katılacak olan başkentlileri bekliyor.

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde çiçekçilik sektöründe faaliyet gösteren butik çiçekçilerin yanında tasarımcıların da yer aldığı Foralfest çiçek festivali kapsamında 4 Mayıs Cumartesi gününe özel bir etkinlik de program içinde yer almasıyla dikkat çekiyor. Ahırkapı Roman Orkestrası’nın katılımıyla gerçekleştirilecek olan Hıdırellez kutlamasında başkentlilere yine hoş kokulu ve rengarenk bir eğlence sunulacak.

Özel atölye çalışmalarının da sergileneceği festivalde, baharın gelişiyle canlanan birbirinden güzel çiçekler, başkentlilerin başını döndürmeye yetecek. Güzel kokular eşliğinde rengarenk bir hafta sonu geçirmek isteyen başkentliler, aileleriyle birlikte Armada Alışveriş Merkezi’ni ziyaret edebilirler. Ankara’da bu yıl bir ilki gerçekleştirilerek çiçek festivali konseptiyle başkentlilerin beğenisine sunulan Foralfest; 3, 4 ve 5 Mayıs tarihlerinde tüm Ankaralıların katılımını bekliyor.

Bahçe ve Ev Dekorasyonu Meraklıları İçin Birebir

Foralfest daha önce İstanbul, İzmir ve Antalya’da gerçekleştirildikten sonra bu sefer Ankaralı çiçek tutkunlarının karşısına çıkıyor. Armada Alışveriş Merkezi’nde rengarenk ve hoş kokulu bir hafta sonu geçirmek isteyen çiçek tutkunlarını birbirinden eğlenceli çalışmalar ve etkinlikler bekliyor. Söz konusu etkinlikler arasında bahçe ve ev dekorasyonuna meraklı olan kişilere yönelik de birçok proje ve uygulama yer alıyor. Nitekim bahçe ve ev dekorasyonunun vazgeçilmez öğelerinden biri olan çiçekler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak, yeni tasarımları ve dünyada 2019 yılı çiçek ve buket trendleri ile yakından ilgilenmek isteyen başkentliler için Foralfest kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.

Workshoplar Arasında Yok Yok

Armada Alışveriş Merkezi’nde hayata geçirilen Foralfest’e katılım gösteren başkentliler 3, 4 ve 5 Mayıs tarihlerinde festival boyunca birçok workshopa tanık olabilecekler. Ankaralı çiçek ve buket tutkunlarına sunulacak olan workshoplar saat 11.30’da başlayıp akşam 18.00’e kadar sürecek. Bu etkinlikler arasında çiçekseverler için aranan her şey mevcut. Festivale katılım gösterecek olan Ankaralı çiçek tutkunlarını bekleyen atölyeler arasında şunlar yer alıyor:

  • Bahar buketi tasarımı
  • Kütük mumluk ve taş boyama atölyesi
  • Yaka çiçeği atölyesi
  • Fit mozaik pasta yapımı
  • Çiçekli bez çanta tasarım
  • Çiçekli bileklik
  • Floral tablo tasarımı
  • Yenilebilir terrarium yapımı
  • Canlı çiçeklerle bahar taçları
  • Ananas içerisinde bahar buketi tasarımı
  • Gelin tacı
  • Gronala bahçesi yapımı

Görüldüğü üzere baharın müjdecisi rengarenk ve hoş kokulu çiçekler ile ilgili olarak birçok atölye başkentli katılımcıları bekliyor. Bunun gibi daha birçok çalışma ile katılımcılar hem yeni şeyler öğreniyor hem de eğlence dolu bir hafta sonu geçirmiş oluyor.

Foralfest Armada Alışveriş Merkezin’de

Bu yıl Ankara’da ilk defa düzenlenen Foralfest organizasyonu 3, 4 ve 5 Mayıs tarihlerinde Armada Alışveriş Merkezi’nde katılımcılarını bekliyor. Grapevent imzası taşıyan festivale katılım ücretli olarak yapıldığı için biletix üzerinden etkinlik bileti satın almanız gerekiyor.

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