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Köse: "Seyirci değil sporcu yetiştireceğiz"

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Belediyesi Spor Salonu’nda antrenman yapan altyapı sporcularına sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. İdmanı bir süre izleyen Köse, potanın minik yıldızları ile birlikte atış yaptı.

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Minik basketbolculara sürpriz ziyaret

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Belediyesi Spor Salonu’nda antrenman yapan altyapı sporcularına sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. İdmanı bir süre izleyen Köse, potanın minik yıldızları ile birlikte atış yaptı.

Köse, “Eğitimden spora, sanattan edebiyata ve daha birçok alanda adından söz ettiren bir Mamak oluşturmak istiyoruz” dedi. İdman sonrası tesisi gezen Köse, yapılan çalışmalar hakkında personelden bilgi aldı.

Seyirci değil sporcu yetiştireceğiz

Seyirci değil, spor yapan bir nesil yetiştirme ideali ile havuzundan spor sahasına birçok tesis inşa edeceklerinin altını çizen Başkan Köse, “Gençlerimiz tesislerimizde hem kendilerini geliştirecek hem de kötü alışkanlıklardan uzak duracak. Amacımız sağlıklı nesiller yetiştirmek” dedi.

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Bugün 11:44 TSİ Ankara/ Mamak- Spor

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