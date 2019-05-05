Turgut Altınok: "Merhamet ve yardımlaşma ayıdır"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 6 Mayıs Pazartesi günü başlayacak olan Ramazan ayına ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, “Keçiören’de Ramazan etkinliklerimiz vakıf ve derneklerimizle işbirliği içerisinde her yıl olduğu gibi devam edecek. İftardan sonra belediye binamızın önünde şenliklerimiz var. İftarlarımızla ve akşam etkinliklerimizle birlikte güzel bir Ramazan geçireceğiz” dedi.

Altınok, “Ramazan ayının havasını teneffüs edemeyen, feyzini ve füyüzatını yaşayamayan İslam coğrafyasında milyonlarca kardeşlerimiz var” diyerek şu ifadeleri kullandı:

“Mübarek Ramazan ayı geliyor. Ramazan-ı Şerif tüm Türk-İslam âlemine, tüm insanlığa hayırlı olsun. Rabbim milletimize, Tüm İslam âlemine bütün insanlığa hayırlar ihsan etsin. İslam coğrafyası maalesef kan revan içerisinde. Katliamlarla, felaketlerle, acılarla ve gözyaşlarıyla giriyor. Onların da kurtuluşuna vesile olsun.

Onlarında bizim gibi huzur içerisinde Ramazan ayını yaşayacak günlere erişsin. En önemlisi de ülkemizin kıymetini bilelim. Hürriyetimizin ve devletimizin kıymetini bilelim. İslam coğrafyasına baktığımız zaman devletimize, birliğimize ve dirliğimize daha çok sahip çıkmamız gereken zamandayız. On bir ayın sultanı Ramazan berekettir. Rahmet ve güzellikler ayıdır. Merhamet ve yardımlaşma ayıdır. Bütün İslam âleminin ve milletimizin Ramazan-ı Şerifi mübarek olsun.”

KEÇİÖREN’DE RAMAZAN COŞKUSU

Keçiören Belediyesi ile 15 hemşehri derneğinin Kalaba Kent Meydanı’nda Ramazan boyunca ortaklaşa düzenleyeceği etkinliklere Ankara, Kırıkkale, Konya, Kırşehir, Bolu, Samsun, Çankırı, Çorum, Nevşehir, Elazığ, Erzurum, Kars-Ardahan-Iğdır, Erzincan, Yozgat, Kar-Der Hemşehri Dernekleri katılırken, Kadir Gecesinde de Keçiören Müftülüğü özel bir program yapacak. Dernekler, Belediye karşısındaki Kalaba Kent Meydanı’ndaki etkinlik alanında 35 metrekare alana kurulacak 2 hemşehri evinde 3 gün boyunca yöresine ve iline ait tanıtım yaparak, 1 geceyi de folklor gösterilerine ve yöresel sanatçıların sahne almasına ayıracak.

Ramazan’ın ilk günü Azerbaycanlı ünlü sanatçı Azerin’in sahne alacağı konserle başlarken daha sonraki günlerde bestekâr ve ses sanatçısı Murat Demirhan ile ses sanatçıları Ensar Kardeşler, Adem Karabey, Ender Tekin, Hakan Çolak, İbrahim Çuşan, Hasan Özer, Savaş Talha, Kemal Faruk, Ali Toprak, Hakan Çolak, Fatih Çalımlı’nın da sahne alacağı ilahi konserleriyle devam edecek.

Kalaba Kent Meydanında her gün saat 21.30’da çocuklara özel orta oyunu ile başlayacak etkinlikler de Ramazan boyunca saat 22.30’dan itibaren ise hemşehri derneklerinin kültür gecesi, ilahi konserleri, semazen gösterileri sahnedeki yerini alacak. Satış stantlarının da kurulacağı etkinlik alanında Osmanlı macunu, şerbetçiler geleneksel lezzetleri sunarak eski Ramazan coşkuları Keçiören’de yaşanacak.