Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:52 TSİ- Gündem G: Bugün 11:53 TSİ

Turgut Altınok: "Merhamet ve yardımlaşma ayıdır"

Ankara Keçiören Belediye Başkanı Altınok, “Ramazan ayının havasını teneffüs edemeyen, feyzini ve füyüzatını yaşayamayan İslam coğrafyasında milyonlarca kardeşlerimiz var” diyerek şu ifadeleri kullandı:

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Turgut Altınok: "Merhamet ve yardımlaşma ayıdır"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 6 Mayıs Pazartesi günü başlayacak olan Ramazan ayına ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, “Keçiören’de Ramazan etkinliklerimiz vakıf ve derneklerimizle işbirliği içerisinde her yıl olduğu gibi devam edecek. İftardan sonra belediye binamızın önünde şenliklerimiz var. İftarlarımızla ve akşam etkinliklerimizle birlikte güzel bir Ramazan geçireceğiz” dedi.

Altınok, “Ramazan ayının havasını teneffüs edemeyen, feyzini ve füyüzatını yaşayamayan İslam coğrafyasında milyonlarca kardeşlerimiz var” diyerek şu ifadeleri kullandı:

“Mübarek Ramazan ayı geliyor. Ramazan-ı Şerif tüm Türk-İslam âlemine, tüm insanlığa hayırlı olsun. Rabbim milletimize, Tüm İslam âlemine bütün insanlığa hayırlar ihsan etsin. İslam coğrafyası maalesef kan revan içerisinde. Katliamlarla, felaketlerle, acılarla ve gözyaşlarıyla giriyor. Onların da kurtuluşuna vesile olsun.

Onlarında bizim gibi huzur içerisinde Ramazan ayını yaşayacak günlere erişsin. En önemlisi de ülkemizin kıymetini bilelim. Hürriyetimizin ve devletimizin kıymetini bilelim. İslam coğrafyasına baktığımız zaman devletimize, birliğimize ve dirliğimize daha çok sahip çıkmamız gereken zamandayız. On bir ayın sultanı Ramazan berekettir. Rahmet ve güzellikler ayıdır. Merhamet ve yardımlaşma ayıdır. Bütün İslam âleminin ve milletimizin Ramazan-ı Şerifi mübarek olsun.”

KEÇİÖREN’DE RAMAZAN COŞKUSU

Keçiören Belediyesi ile 15 hemşehri derneğinin Kalaba Kent Meydanı’nda Ramazan boyunca ortaklaşa düzenleyeceği etkinliklere Ankara, Kırıkkale, Konya, Kırşehir, Bolu, Samsun, Çankırı, Çorum, Nevşehir, Elazığ, Erzurum, Kars-Ardahan-Iğdır, Erzincan, Yozgat, Kar-Der Hemşehri Dernekleri katılırken, Kadir Gecesinde de Keçiören Müftülüğü özel bir program yapacak. Dernekler, Belediye karşısındaki Kalaba Kent Meydanı’ndaki etkinlik alanında 35 metrekare alana kurulacak 2 hemşehri evinde 3 gün boyunca yöresine ve iline ait tanıtım yaparak, 1 geceyi de folklor gösterilerine ve yöresel sanatçıların sahne almasına ayıracak.

Ramazan’ın ilk günü Azerbaycanlı ünlü sanatçı Azerin’in sahne alacağı konserle başlarken daha sonraki günlerde bestekâr ve ses sanatçısı Murat Demirhan ile ses sanatçıları Ensar Kardeşler, Adem Karabey, Ender Tekin, Hakan Çolak, İbrahim Çuşan, Hasan Özer, Savaş Talha, Kemal Faruk, Ali Toprak, Hakan Çolak, Fatih Çalımlı’nın da sahne alacağı ilahi konserleriyle devam edecek.

Kalaba Kent Meydanında her gün saat 21.30’da çocuklara özel orta oyunu ile başlayacak etkinlikler de Ramazan boyunca saat 22.30’dan itibaren ise hemşehri derneklerinin kültür gecesi, ilahi konserleri, semazen gösterileri sahnedeki yerini alacak. Satış stantlarının da kurulacağı etkinlik alanında Osmanlı macunu, şerbetçiler geleneksel lezzetleri sunarak eski Ramazan coşkuları Keçiören’de yaşanacak.

# ANKARA HABER İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 11:52 TSİ Ankara/ Keçiören- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket Ankaragücü Yılın Başarılı Futbolcusunu Taraftar oylarıyla belirliyoruz.
Bu Aile 77 Yıldır Muhtarlığı Kimseye Kaptırmadı mask
Bu Aile 77 Yıldır Muhtarlığı Kimseye Kaptırmadı
Mamak'ta Ramazan Denetimi mask
Mamak'ta Ramazan Denetimi
Ramazan öncesi denetimlerde 40 işletmeye ceza mask
Ramazan öncesi denetimlerde 40 işletmeye ceza
Ankaralılardan Taşdelen'e Ziyaret mask
Ankaralılardan Taşdelen'e Ziyaret
Avrupa’da çare bulamadı, İstanbul’da sağlığına kavuştu mask
Avrupa’da çare bulamadı, İstanbul’da sağlığına kavuştu
Gölbaşı Belediyesi’nde 'Sıfır Atık' projesi mask
Gölbaşı Belediyesi’nde 'Sıfır Atık' projesi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 8 B
MHP Kırıkkale Milletvekili Av. Halil Öztürk'ün Basın Açıklaması mask
MHP Kırıkkale Milletvekili Av. Halil Öztürk'ün Basın Açıklaması
Umut Ertürk Kimdir mask
Umut Ertürk Kimdir
Emeklilere Ramazan Bayram İkramiyesinin Tarihi Belli Oldu! mask
Emeklilere Ramazan Bayram İkramiyesinin Tarihi Belli Oldu!
Başkan Yavaş'a Polatlı Ticaret Odası'nda Hayırlı Olsun Ziyareti mask
Başkan Yavaş'a Polatlı Ticaret Odası'nda Hayırlı Olsun Ziyareti
Türkiye Adalet Akademisi Kuruldu mask
Türkiye Adalet Akademisi Kuruldu
02 Mayıs 2019 Yurtta Hava Durumu mask
02 Mayıs 2019 Yurtta Hava Durumu

GALERİ

"Yeşil Cami" Ramazan’a hazır mask
"Yeşil Cami" Ramazan’a hazır
60 bin karede Yusufeli’nin yeni yerleşim yeri mask
60 bin karede Yusufeli’nin yeni yerleşim yeri
İstanbul Sancaktepe’de rehine dehşeti mask
İstanbul Sancaktepe’de rehine dehşeti
Irak Türkmenlerinden Çağdaş Türk Müziği Korosu'ndan Muhteşem Konser mask
Irak Türkmenlerinden Çağdaş Türk Müziği Korosu'ndan Muhteşem Konser
Bakanı Soylu, Çukurca'da off road aracı kullandı mask
Bakanı Soylu, Çukurca'da off road aracı kullandı
4 Mayıs Günün Özet Haberleri mask
4 Mayıs Günün Özet Haberleri
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 8 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL