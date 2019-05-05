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*Yenimahalleliler Bilim Şenliği’nde buluştu

Yenimahalle Belediyesi ve Yenimahalle Kent Konseyi tarafından düzenlenen Bilim Şenliği’nin 4'üncüsü Ragıp Tüzün Parkı’nda gerçekleştirildi.

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*Yenimahalle’de “3T” temalı Bilim Şenliği yapıldı

*Yenimahalleliler Bilim Şenliği’nde buluştu

Yenimahalle Belediyesi ve Yenimahalle Kent Konseyi tarafından düzenlenen Bilim Şenliği’nin 4'üncüsü Ragıp Tüzün Parkı’nda gerçekleştirildi.

Tohum, Toprak ve Tarım (3T) temalı şenliğe Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkan Vekili Mehmet Kartal, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Yenimahalle Kent Konseyi Başkanı Atila Çınar, çok sayıda okul ve dernek katıldı.

Tarıma önem verelim, doğayı koruyalım”

Bilim şenliğinde stantları tek tek gezerek, genç mucitlerin yaptığı çalışmaları inceleyen Başkan Yaşar, öğrencilerden icatları hakkında bilgi aldı.

Öğrencileri tebrik eden ve “Türkiye olarak yeniliklerin öncüsü olmalıyız” diyen Başkan Yaşar, “Çocuklarımızı ne kadar güzel ve doğru yetiştirirsek Türkiye’nin geleceği o kadar aydınlık olur. Bunu da ancak bilime, ilime, ARGE’ye önem vererek başarabiliriz. Bugün burada tarımla ilgili birçok buluş yapılmış. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Tarım, ülkemizde teknolojinin gelişimiyle insana, bitkiye, hayvana, çevreye duyarlı, üretimde verimlilik artışına olanak sağlayan ciddi bir evrim geçirmektedir. Ülkemiz dört mevsimi de yaşayan, saymakla bitmeyecek mükemmellikler ile donatılmış ve eşsiz bir düzen üzerine var edilmiştir. Bunu kullanmak, korumak ve geliştirmek insanların elindedir. O yüzden tarıma önem verelim, doğayı koruyalım” dedi.

Tarımda kullanılan teknikler anlatıldı

Yaşar, Böcek Şenlik Okulu tarafından kurulan hatıra standında ise öğrencileri kırmadı ve elini boyaya batırıp hatıra panosuna el izini bastı. Aynı zamanda farklı türlerdeki böceklerin sergilendiği stantta böcekleri inceleme fırsatı bulan Yaşar, devasa büyüklükteki hamam böceğini eline aldı.

Şenlikte Yenimahalle Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü standı da dikkat çekti. Stantta vatandaşlara bitkilerde aşılama, tohum ekme, verimli ürün alma, çelikleme ve çoğaltma teknikleri anlatıldı ve kadife çiçeği dağıtıldı. Gün boyu süren şenlikte asit yağmurlarının bitkiler üzerindeki etkisi, alternatif enerji kaynakları, arı ve arı ürünleri üretimi, bitkilere yararlı böcekler, bitkiler ve erozyon gibi birçok konuda vatandaşlar bilinçlendirildi.

Engelli dostu Yenimahalle

Şenlik sonunda Başkan Yaşar ve şenlik ziyaretçileri, Yenimahalle Kent Konseyi Engelliler Meclisi’nin Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlediği “Engelli Farkındalık Yürüyüşü”ne katıldı.

Ragıp Tüzün Parkı’ndan başlayarak Yenimahalle Belediyesi önünde son bulan yürüyüşte açıklama yapan Yaşar, “Kimin ne zaman engelli olacağını yüce Allah’tan başka kimse bilemez. Onun için toplum olarak engellilere her zaman destek olmamız ve kimseyi birbirinden ayırt etmememiz gerekiyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana engellilere elimizden gelen desteği veriyoruz. Biz Engelli dostu bir belediyeyiz. Amacımız engelli, engelsiz tüm bireylerin yaşamaktan mutlu olduğu bir Yenimahalle” diye konuştu.

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