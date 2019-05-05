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Liverpool-Barcelona maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Liverpool ile Barcelona arasında 7 Mayıs Salı günü oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş karşılaşmasını Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

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Liverpool-Barcelona maçını Cüneyt Çakır yönetecek

FIFA Kokartlı Hakem Cüneyt Çakır, bir dev maç daha yönetecek. 7 Mayıs Salı günü İngiltere’de oynanacak olan Liverpool-Barcelona karşılaşmasında Çakır düdük çalacak. UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş maçını yönetecek olan Çakır’ın yardımcıları ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun olacak. İki ekip arasındaki ilk maçı Barcelona 3-0 kazanmıştı.

Saat 22.00’de başlayacak olan mücadelenin VAR hakemi ise Almanya’dan Felix Zwayer ve Sascha Stegemann olacak. Bugüne kadar 43 kez Şampiyonlar Ligi maçı yöneten Cüneyt Çakır, bu sezon 7. Şampiyonlar Ligi maçını yönetecek ve bu yıl elit hakemler arasında en fazla maç yöneten isim olacak. 8 sezondur Devler Ligi’nde maç yöneten Cüneyt Çakır, 6 yarı final ve 1 final maçı yönetti.

(İHA)

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