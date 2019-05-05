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Bahçeli: “CHP’li yöneticilerin ifadeleri demokrasi hazımsızlığıdır”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “CHP’li yöneticilerin YSK üyelerini tehdit eden sözleri, aba altından sopa gösteren edep ve terbiye dışı ifadeleri bir defa hukuk ihlali, demokrasi hazımsızlığıdır. Yüce Divan hatırlatması yapmaları utanç verici bir kokuşma halidir” dedi.

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Bahçeli: “CHP’li yöneticilerin ifadeleri demokrasi hazımsızlığıdır”

Gazetecilerin İstanbul seçimlerine ilişkin sorularına cevap veren Devlet Bahçeli, “İstanbul seçimlerinde pek çok kuşku ve karanlık nokta vardır. Sandık yolsuzluğu konusunda tevsik edilmiş iddialar YSK’ya sunulmuştur. Şaibeler, organize usulsüzlükler maalesef vahim tartışmalara neden olmuştur. Yüksek Seçim Kurulunun birkaç gün içinde bir karara varacağı anlaşılmaktadır.

Parti olarak İstanbul’da seçimin yenilenmesinden yanayız. Demokrasiye leke sürülmesine, milli iradenin karartılmasına sessiz kalamayız. Elbette YSK’nın vereceği karara saygımız olacaktır. Bu kararın da maşeri vicdana uygun olacağı inancındayız.

Beklediğimiz gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Maltepe ve Büyükçekmece Belediye Başkanlığı seçimleri tekrarlanırsa, ki hukuken ve ahlaken olması gereken de budur, o zaman seçim gününe kadar İstanbul’da bulunacağım, karargahımızı İstanbul’da kuracağım. Yani İstanbul’a mitili atacağım” diye konuştu.

Neymiş, YSK üyeleri Kızılay’da gezemezlermiş.

“CHP’li yöneticilerin YSK üyelerini tehdit eden sözleri, aba altından sopa gösteren edep ve terbiye dışı ifadeleri bir defa hukuk ihlali, demokrasi hazımsızlığıdır. Yüce Divan hatırlatması yapmaları utanç verici bir kokuşma halidir” ifadelerini kullanan Bahçeli, üslubun kaba ve bayağı olduğunu belirtti. Bahçeli, “Neymiş, YSK üyeleri Kızılay’da gezemezlermiş.

Bu üslup kabadır, yaralayıcıdır, tahammülsüzdür, bayağıdır. YSK’yı baskı altına almak, şantaj diline başvurmak CHP’nin içine düştüğü çaresizliğin ve telaşın eseridir. Türkiye bir hukuk devletidir. Hâkimlerin vicdan ve iradelerine ipotek koymak hiç kimsenin harcı ve haddi değildir. CHP bu tarihi hatadan dönmelidir. CHP’li sözcüler rüzgar ekeyim derken fırtına biçeceklerini bilmelidir” şeklinde konuştu.

Ramazan ayını canı-ı gönülden tebrik ediyor

Ramazan’ı tebrik eden ve Gazze’de yaşanan saldırılara da değinen Bahçeli, “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif’e ulaşmış bulunuyoruz. Aziz milletimizin, Türk-İslam dünyasının Ramazan ayını canı-ı gönülden tebrik ediyor, dualarımızın, tutacağımız oruçların kabulünü Allah’tan niyaz ediyorum.

İsrail saldırganlığını kınıyorum

Ayrıca İsrail ordusunun Gazze’de dünden itibaren başlattığı saldırılar masum insanların hayatlarını kaybetmesine neden olmuştur. Üstelik İsrail terörü, Anadolu Ajansının Gazze’deki binasını da hedef almıştır. İsrail saldırganlığını kınıyorum.

Hayatlarını kaybeden mazlum Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Anadolu Ajansının çalışanlarına da geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum” dedi.

(İHA)

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Bugün 14:26 TSİ İHA Ankara- Siyaset

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