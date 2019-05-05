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Hakkari şehidi memleketi Adana’da toprağa verildi

Hakkari’de sınır bölgesindeki bir üsse PKK/YPG’li teröristler tarafından Irak’ın kuzeyinden yapılan havan atışı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mehmet Erdoğan, memleketi Adana’da son yolculuğuna uğurlandı.

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Hakkari şehidi memleketi Adana’da toprağa verildi

Teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mehmet Erdoğan’ın (29) naaşı uçakla Adana Havalimanı’na getirildi. Karşılamanın ardından şehidin cenazesi Adana’nın İmamoğlu ilçesine bağlı Sevinçli Mahallesi’ne getirildi.

Baba ocağında helallik alınmasının ardından şehit için Sevinçli Mahallesi Camii’nde tören düzenlendi.

Törende şehidin 1 buçuk ay önce evlendiği eşi Tuğba, babası Cafer ve annesi Emine Erdoğan ile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası tekbirler ve sloganlarla Sevinçli Köy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

(Emre Bozdemir/İHA)

Bugün 14:47 TSİ İHA Adana- Asayiş

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