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Hakkari şehidi memleketi Adana’da toprağa verildi

Hakkari’de sınır bölgesindeki bir üsse PKK/YPG’li teröristler tarafından Irak’ın kuzeyinden yapılan havan atışı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mehmet Erdoğan, memleketi Adana’da son yolculuğuna uğurlandı.