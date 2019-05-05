Ramazanda Nasıl Gıdalar Tüketilmeli?

On Bir Ayın Sultanı Ramazan Ayı, geldi çattı. Milyonlarca Müslüman vatandaşımız dini vecibelerini yerine getirmek için sabırsızlanmaya başladı. Ancak uzmanlar Ramazan Ayı’nda tüketilmesi gereken gıdalara dikkat çekti. Özellikle havaların da ısınmasıyla birlikte yanlış gıdaların yanlış şekilde tüketilmesi, çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu sebeple dini vecibelerini yerine getirerek Ramazan Ayı’nda oruç tutacak olan vatandaşlarımızın beslenme uzmanlarının ve doktorların bu konuyla ilgili olarak sundukları tavsiyelere dikkat etmesi gerekiyor.

Ramazan Ayı’nın gelip çatmasının ardından tatlı bir heyecan herkesi sarmış durumda. On Bir Ayın Sultanı Ramazan Ayı’nda da dini görevlerini aksatmak istemeyen Müslüman vatandaşlarımız, oruçlarını eksiksiz bir şekilde tamamlamaya niyet ederek, ilk sahurlarını yapmayı sabırsızlıkla bekliyor. Ancak bilindiği üzere özellikle Ramazan Ayı içerisinde beslenmeye çok daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Zira havaların da ısınmasının ardından sıcaklıkların yüksek derecelere çıkması, oruç tutan Müslüman vatandaşlarımızın sağlıklarında birtakım problemler yaşanmasına sebep olabilir. Bu noktada beslenme uzmanlarının ve doktorlarının yapmış olduğu tavsiyelere kulak kabartılması gerekiyor. Aksi halde dini görevlerini yerine getirmek isterken sağlığından olan birçok vatandaşımız gibi, Allah’ın bize emaneti olan vücudumuzda da pek çok sağlık problemi yaşamamız mümkün gözüküyor.

Peki bu konuda uzmanların görüşleri neler? Sahurda ve iftarda hangi gıdaların tüketilmesi, hangi gıdaların tüketilmemesi gerekiyor. Dini görevlerini yerine getirerek Ramazan Ayı boyunca oruç tutmaya niyetlenen Müslüman vatandaşlar, hangi tavsiyelere uymalı? Bu konuda en çok ihtiyaç duyulan bilgilere ve sağlığımızı koruyarak Ramazan Ayı’nın tamamlamamız için gerekli olan detaylara yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Kalbi Korumak İçin Ramazanda Nasıl Beslenmeli

Ramazan Ayı’nın gelip çatmasıyla birçok vatandaşımıza sağlıklı bir şekilde beslenmeleri için tavsiye ve öneride bulunan beslenme uzmanlarımız ve doktorlarımız, vatandaşların Ramazan Ayı boyunca herhangi bir sağlık problemi yaşamamaları için gerekli olan tüm bilgileri sunmaya devam ediyor. Biz de sizler için Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bingür Sönmez’in Ramazan Ayı içerisinde nasıl beslenilmeli, hangi gıdalar tüketilmeli sorularına verdiği yanıtları derledik. İşte Ramazan Ayı’nda beslenmeye dikkat edilmesi gereken detaylar…

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bingür Sönmez sahur vaktinde kesinlikle karbonhidrat içeriği olan gıdaların tüketilmemesi gerektiğini belirtti. “İftarda çok çay içsinler ama sahurda çok çay içmesinler. Çünkü çay idrar söktürücüdür, su kaybettirir.” dedi. Bunun yanında Prof. Dr. Sönmez, sahurda bir veya iki yumurta yemenin önemini vurguladı.

Türkiye’de kalp krize bağlı olarak ölümlerin artmadığını ancak, kalp hastalıklarının arttığına dikkat çeken Sönmez, kalp krizinden sonra yapılan ilk müdahalenin hayat kurtarıcı olduğuna işaret etti. Kalp şikâyetlerini her mevsimde sık görüldüğünü belirten kalp cerrahı, bu konuda vatandaşlarımızın dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Kalp Rahatsızlığı Geçmişi Olan Oruç Tutabilir Mi?

Ramazan Ayı’nın gelmesiyle özellikle kalp hastalarına önemli çağrılarda bulunan Prof. Dr. Bingür Sönmez, şu ifadeleri kullandı: “Önümüzde ramazan var. Kişi eğer kalp krizi geçirmişse, stent konulmuşsa, by-pass ameliyatı olmuşsa, bu hastalarımız lütfen oruç tutmasınlar. Çünkü 16 saatlik susuzluk süresinde kan çok koyulaşıyor.” dedi. Kanın koyulaşmasının normal akışkanlığını azalttığını belirten Sönmez, mevcut bir by-pass, stent veya %50 oranında problem yaratmayan bir damarın pıhtılaşarak tıkanabileceğini bu durumun da kalp krizlerine yol açabileceğini aktardı.

Diyabet ve böbrek hastalarının, hamilelerin ve süt veren kadınların da oruç tutmasını önermeyen Sönmez, bir parantezi de sigara içenlere açtı. Sigara tiryakilerinin Ramazan dönenimde özellikle büyük bir iştahla arka arkaya 4 – 5 sigara içmelerine dikkat çeken Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, bu gibi durumlarda ani ölümlerin her zaman görülebileceğinin altını çizdi.

Beslenmeye Çok Dikkat Edilmeli

Bu tür uyarıların yanında Prof. Dr. Sönmez, Ramazan Ayı içerisinde beslenmeye de çok dikkat edilmesi gerektiği konusunda vatandaşlarımızı uyardı. Yiyeceklere iftar zamanında birden yüklenilmemesi gerektiğini ifade eden kalp cerrahı, “Tecrübeli, inanışlı insanlar iftarda hemen bir çorba içerler, gider namaz kılarlar. Sonra tekrar gelip, iftarlarına devam ederler. Bu en doğru iftar şeklidir.” ifadelerini kullandı. Bununla birlikte iftarda çok çay içilebilmesinin normal olduğunu ancak sahur zamanında çok çay tüketmenin kalp için problemler yaratabileceğine değinen Sönmez, çayın idrar söktürücü olduğu için gün içinde sıvı kaybına yol açacağını belirtti.