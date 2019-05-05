Arka Sokaklar 516. Bölüm Nefesleri Kesti! Arka Sokaklar Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Türk televizyonlarından yayınlanan programlar arasında en uzun soluklu yapımlardan biri olan Arka Sokaklar dizisi, her hafta ekrana gelen yeni bölümleriyle nefesleri kesmeye devam ediyor. Geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Arka Sokaklar 516. bölüm de dizinin önceki bölümlerini aratmadı. Her dakikası büyük bir heyecan ile takip edilen dizide neler yaşandı? Dizinin hayranlarını ekran başına kilitleyen Arka Sokaklar 516. bölümün ardından gözler gelecek hafta ekranlara gelecek olan yeni bölüme çevrilmiş durumda. Arka Sokaklar 517. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sevilen dizi ile ilgili son gelişmeler yazımızın devamında…

Arka Sokaklar bu hafta 516. bölümüyle ekranlara geldi. Kanal D ekranlarından izleyiciler ile buluşan Arka Sokaklar son bölümüyle yine hayranlarını ekran başına kilitlemeyi başardı. Sevilen dizide yaşananlar nefesler tutularak takip edildi. İşte Arka Sokaklar 516. bölüm özeti…

Arka Sokaklar 516. Bölümde Neler Yaşandı?

Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde Hüsnü, Meryem’in almış olduğu kararı duyunca adeta şok geçirdi. Meryem ile evlilik hazırlığına soyunan Hüsnü Çoban, kayınvalidesinin kaprisli hareketleri yüzünden oldukça zor anlar yaşadı. Meryem’in annesi olan Meziyet, kızının evliliğinin ardından yeni ve daha geniş bir eve çıkmasını istedi. Öte yandan Nazike ile Meziyet arasında giderek artan gelirim sonunda kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Meryem eve gelin gelmek istediğini söyledi ancak bunun için öne sürdüğü tek şartın Nazike’nin evden gitmesi olduğunu açıkladı. Dizinin hayranları tarafından büyük bir heyecanla takip edilen son bölüm ile ilgili detaylara yazımızın devamında ulaşabilirsiniz.

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar bu hafta 516. bölümü ile yine hayranlarını ekran başına kilitlemeyi başardı. 3 Mayıs Cuma akşamı yayınlanan son bölümüyle diziyi takip edenlerin yine beğenisini kazanmayı başaran Arka Sokaklar dizisinde bu bölüme Hüsnü Çoban ile Meryem’in yaşadığı kriz damgasını vurdu.

Meryem Nazike’yi Evde İstemedi!

Düğün tarihinin yaklaşmasıyla heyecan giderek artıyor. Meryem’in annesi olan Meziyet, kızının evlendikten sonra daha geniş ve yeni bir eve çıkmasını istiyor. Bu sebeple harekete geçen ikili kendilerine daha güzel bir ev bakmak için arayışa geçiyor. Bu sırada buldukları bir evi Hüsnü’ye de göstermek için onu yanlarına çağırıyorlar. Evin kirasının Hüsnü’nün memur maaşıyla ödenemeyecek kadar yüksek olması Hüsnü’yü çileden çıkarıyor. Bunun üzerine Hüsnü zaten bir eve sahip olduklarını öne sürse de Meryem’in annesi Meziyet, yeni bir eve çıkmaları konusunda ısrarlarını sürdürüyor.

Bu durumun ardından Hüsnü yaşadığı sorunlarla başa çıkamayınca ailesine danışıyor. Özellikle Nazike, Meziyet’in şu anda oturdukları evi beğenmemesine çok sinirleniyor. Ardından kısa bir süre sonra Nazike ve Meziyet, mahallede karşı karşıya geliyor. İkili arasında giderek artan gerilim kendini kavgaya bırakıyor. Saç saça ve baş başa birbirine giren iki kadının bu hareketleri üzerine Meryem ev konusunda kesin bir karar almak durumunda kalıyor. Meryem aldığı kararı gidip Hüsnü’ye söylüyor. Hüsnü, Meryem’in kararında yerine getirilmesi gereken isteği duyunca adeta şoka giriyor.

Nefes Kesen Sahneler

Rıza Baba önderliğinde ekip, Nasuh’u köşeye sıkıştırmak için peşine düşüyor. Ali ile bağlantı kuran Nasuh’un adamı arkasında izler bıraktığı için ekip bu izleri takip ederek her dakika Nasuh’a daha da yakınlaşmayı başarıyor. Nasuh Ali’nin içinde bulunduğu duruma üzülmesine rağmen, kendini yurt dışına atabileceği planlar içine giriyor. Ancak oğlunun da hapse girmesine gönlü bir türlü el vermiyor. Ali, mahkemeden cezaevine giderken Nasuh ve adamları cezaevi arabasına baskın yapıyor.

Öte yandan Mesut, Canan ve kızı Ceren’e koruma polisi olarak atanmasının ardından görevine pür dikkat devam ediyor. İstihbaratçı Ekrem, terörist Firaz’ın ve ekibinin içindeki köstebeğinden önemli bilgiler almayı sürdürüyor. Ancak Firaz hazırladığı planlarda şüphelendiği bir adamı da kullanarak Ekrem ve ekibimizi alt etmeyi başarıyor. Hazırladığı hain planları uygulamaya geçiren Firaz, Ekrem’e pusu kurarak onu vurmayı başarıyor. İstihbaratçıyı aradan çıkardıktan sonra asıl hedefine odaklanan Firaz, Canan ve kızı Ceren’e yakın olmanın planlarını hazırlamaya geçiyor. Adamlarıyla birlikte Canan’ın bulunduğu konağa baskın düzenleyen Firaz, Mesut ile karşılaşıyor. Kendilerini bir anda yaylım ateşinin içinde bulan Mesut, Canan ve kızı Ceren’i korumak için büyük bir çaba sarf ediyor.