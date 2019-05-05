Galatasaray Simgeleri Aslan Arma ve Ablemi

Galatasaray Amblemi

Galatasaray ambleminin hikayesi GS takımının başarılı futbolcusu Nihat Bedik’ten gelmektedir. Bedik Galatasaray’ın kurulmasında 3 sene evvel dünyaya gelmiştir.

Bir çok spor dalı ile ilgilenmiş olan Bedik, binicilik, üç adım atlama, yüksek atlama gibi sporlarda üstün başarı göstermesi ile ünlenmiştir. Bedik spor kariyerine 1916 yılında başlamıştır.

Futbolculuktan başka da spor dalları ile ilgilenen futbolcuların sayısı o dönem azdı. Bedik diğer futbolcuların arasından böylece sıyrılarak Galatasaray’ın dikkatini çekmeyi başardı.

Galatasaray’ın Aslanı, Aslan Nihat Bedik’ten Gelmektedir

Nihat Bedik sevenleri tarafından Aslan Bedik olarak çağrılırdı. Başarılı sporcunun sahip olduğu bu lakap ileriki zamanlarda GS takımına kalmıştır.

Bedik GS’de toplam 8 sene boyunca kaptanlık görevinde bulunmuştur. 1936 yılında profesyonel anlamda spordan çekilmiş olmasına rağmen kendisi spor dalları ile ilgilenmeye devam etmiştir.

Galatasaray alt yapısında yetişen futbolcuların başarısı dillere destandır. Arda Turan ve Emre Belözoğlu bu isimler arasında yer alır. GS’dan etkin eğitim gören sporcular, milli takımda sevenlerini hayal kırıklığına uğratmadan takımı başarıya ulaştırmışlardır.

Galatasaray Arması

Galatasaray armasında yer alan aslan sembolünün anlamı merak ediliyor. Takımlar kendilerini simgelemesi için çeşitli hayvan ve figürleri kullanıyorlar. Aslan simgesinin anlamı ise Nihat Gedik’e kadar dayanıyor.

Gedik, Galatasaray kurulmadan önce 3 sene evvel dünyaya gelmiştir. Galatasaray Lisesi’nde eğitim alan Gedik, başarılı bir öğrenci olmasının yanı sıra aynı zaman iyi bir de sporcuydu.

Galatasaray’ın Simgesi Haline Gelen Aslan, Nihat Gedik ile Özdeşleşmiştir

Galatasaray aslanı hikayesinin kaynağı olan başarılı sporcu, tam 20 yıl boyunca futbolculuk yapmıştır. Bu süre boyunca Gedik, 268 kere forma girmiştir. 8 yıllık da Galatasaray futbol takımının kaptanlığını yapan isim, 1936 yılına geldiği zaman futbolu ve uğraştığı diğer spor dallarını tamamen bırakmıştır. Profesyonel olarak spor hayatını sonlandırmış olsa da, kendisi spor yapmaya halen devam etmiştir.

Gedik sporculuk hayatı boyunca üç adım atlama, yelkencilik, yüzme ve binicilik gibi çok çeşitli spor dalları ile ilgilenmiştir. Kendisine Aslan Nihat diye seslendikleri için takımın lakabı da aslan olarak kaldı ve takımın simgesi haline geldi.

Galatasaray Aslan

Galatasaray aslan sembolü ile özdeşleşmiş bir takımdır. Her taraftarın desteklemiş olduğu takımların farklı farklı sembolü bulunuyor. Takımlardan bazıları kendilerini anlatması için hayvan sembollerini tercih ederken, tarihi yerleri sembol olarak tercih edenler de var. Sarı kanarya, aslan ve şahin gibi semboller tercih ediliyor. Takımlar arasında tarımsal ürünleri amblem olarak da kullananlar var.

Galatasaray Aslan Simgesi Nereden Geliyor?

Galatasaray simge olarak kendisine aslan seçmiş. Bu simgenin kaynağı ise Nihat Bedik. Beik Galatasaray henüz kurulmadan önce 3 sene evvel dünyaya gelmiştir. Gedik eğitimini Galatasaray’da almıştır. Spor hayatına kısa süre başlayan Gedik çeşitli spor dallarında başarılı olması ile dikkat çekti.

20 yıl boyunca futbolculukla ilgilenen Gedik, binicilik, üç adım atlama, binicilik ve yelken gibi farklı spor dalları ile ilgilendi. Gedik spor yaptığı bu süre boyunca 268 kere forma giymesi ile biliniyor.

Gedik Galatasaray’ın tam 8 yıl boyunca kaptanlığını yaptı. 1936 yılında ise Gedik tamamen çekilmiştir.Gedik’e insanlar Aslan Nihat diyordu. Bu lakap amblem olarak kaldı.