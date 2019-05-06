Yargıtay eşin rızası olmadan konut devrinde emsal karar verdi

Yargıtay Eşin Rızası Olmadan Ev Devri Konusunda Emsal Niteliğinde Karara İmza Atttı

Ekonomik zorluklar nedeni ile, eşi ile birlikte oturduğu evi, eşinin rızası olmadan satan adama Yargıtay dur dedi. Yargıtay eşlerin rızası olmadan konut devrinin olmayacağını belirtti.

İstanbul’da borcunu ödeyemediğini belirten vatandaş, borcuna karşılık ailesi ile birlikte yaşadığı evi alacaklıya gösterdi. Dairenin devredilmesine ise eş rıza göstermediğini belirtti.

Eş, olay sonrasında 12. Aile Mahkemesi’ne giderek tapunun iptal edilmesi için dava açtı. Mahkemede verdiği ifadede kadın, söz konusu taşınmazın aile konutu olduğunu belirtti. Tapu kaydının iptal edilmesini ve tapu kaydına aile şerhi olduğunu belirtilmesi talebinde bulundu.

Davalı, kendisini iyi niyetli olduğunu söyleyerek savundu ve davanın reddedilmesini istedi. Mahkeme talep doğrultusunda davayı reddetti. Davacı kadın kararı öğrendiğinde karara temyiz etti. Böylece devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girmiş oldu.

Hukuk Dairesi Konu Hakkında Emsal Karara İmza Attı

Daire, aldığı kararda eş rızası olmadan aile konutunun satılmasının mümkün olmadığını belirtti. Karar alınırken Türk Medeni Kanunu’nun 194. Maddesi öne sürüldü.

Söz konusu maddede eşin izni için herhangi bir izin yöntemi belirtilmediği bu nedenle de iznin farklı yöntemlerle yapılabileceği belirtildi. İzin, eşler tarafından sözlü olarak bile verilebilir. Fakat verilen iznin ne şekilde olursa olsun muhakkak açık ve net bir şekilde verilmesi gerektiği öne sürüldü.

Hukuk Dairesi aldığı kararda somut olayın konusunun aile taşınmazı olduğunun altını çizdi. Davalı eş davaya konu olan konutu borç karşılığında borçluya devretmiştir. Bu devir gerçekleştirilirken eşin rızası hiçbir şekilde alınmamıştır. Hukuk Genel Kurulu’nca eş rızası olmadan yapılan devir işleminin geçerli olmadığına karar verilmiştir.

Bu karara tarafların uyması zorunludur. Bu bilgiler çerçevesinde, Hukuk Genel Kurulu kararı ile tekrar değerlendirme ve düzenleme yapılmış, davanın kabulüne karar verilmiştir. Söz konusu konut ile ilgili yazılı olarak ret hükmünün verilmesi şart koşulmuştur. Mahkeme hükmü böylece Yargıtay kararı ile oy birliğince bozulmuştur.