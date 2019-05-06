Anadolu Medeniyetleri Müzesinde Eğitim Etkinliği

Millî Eğitim Bakanlığının Müze Eğitimi Sertifika Programı kapsamında öğretmenlere müzede eğitim sertifika kapsamında eğitim verilmeye başlandı.

Millî Eğitim ile Kültür ve Turizm bakanlıkları arasında ortaklaşa yürütülen porje ve iş birliği protokolü çerçevesinde öğretmenler müzeyi sınıf olarak kullanması, bilgi ve birikimlerinin çoğalması emeliyle tertip edilen "Müzede Eğitim "nin başlangıcı olarak pilot eğitimi tanıtım programı Anadolu Medeniyetleri Müzesi´nde başlafı.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi Hakkında

Anadolu Medeniyetleri Müzesi Ankara’da yer alan önemli bir müze olup Anadolu’da yer alan tüm medeniyetlerin eserlerine ev sahipliği yapmaktadır. Anadolu Medeniyetleri Müzesi Ankara’nın ilk resmi müzesi olma niteliğini taşımakta olup Mustafa Kemal Atatürk’ün isteği üzerine kurulmuştur.

Müzenin kuruluşu Mustafa Kemal Atatürk’ün dirayet ve isteği nedeni ile olsa da müze yönetiminde ve kuruluş aşamasında Mübarek Galip Bey büyük bir rol üstlenmiştir.

Kültür Müdürü olarak da bilinmekte olan Galip Bey’in Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ni kurması ve müzenin tüm süreci ile ilgilenmesi büyük bir önem taşımaktadır. Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin Türkiye Cumhuriyeti tarihi kadar geçmiş uygarlıklar için de oldukça önemli bir anlamı bulunmaktadır.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi Tarihi ve Yeri

Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün belli eserleri Ankara’da toplaması sonucunda bir bina arayışı ile ortaya çıkmıştır. Ankara’nın ilk müzesi olması ve Ankara Kalesi ile yakın mesafeli bir konuma yerleştirilmesi Ankaralılar için de önemlidir. Akkale Burcu’nda yer almakta olan Anadolu Medeniyetleri Müzesi eserleri de müzenin mimarisi ve tarihi kadar ilgi görmektedir.

Mustafa Kemal Atatürk, Eti Müzesi kurmayı istemekte ve bunu sürekli olarak dile getirmektedir. Bu duruma bağlı olarak toplanan Hitit eserleri ile de Anadolu Medeniyetleri Müzesi ortaya çıkmıştır.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin yapımı ve halka açılma süresi Fatih Sultan Mehmet dönemlerine kadar uzanmaktadır. İlk müze mekanının değiştirilmesi ve yerine daha geniş bir alanın bulunması ile taşınma işlemleri oldukça uzun ve zorlu bir sürece işaret etmektedir.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi Önemli Eserleri

Anadolu Medeniyetleri Müzesi bölümleri oldukça geniş olup birçok farklı döneme ait bölüm bulunmaktadır. Müze ilk kullanılmaya başlandığı tarihten sonra 1997’de Avrupa’da Yılın Müzesi ödülünü almıştır.

Paleolitik Çağ,

Neolitik Çağ,

Kalkolitik Çağ,

Eski Tunç Çağı,

Hitit İmparatorluğu,

Urartu İmparatorluğu,

Lidya İmparatorluğu,

Frig İmparatorluğu,

Çatalhöyük

başta olmak üzere birçok farklı döneme ve mekana ilişkin eserler burada yer almaktadır. Anadolu Medeniyetleri Müzesi Ankara’da yer almakta olup Ulus Meydanı’nda bulunmaktadır. Toplu taşıma araçları ve özel araçlar ile ulaşmak oldukça kolaydır.