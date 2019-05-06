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Deniz Dünyasında Bakım ve Tadilat Çalışması Başladı

Keçiören Belediyesi, en büyük açık hava akvaryumu olan Deniz Dünyasında bakım ve tadilat çalışması başlattı. Ramazan ayı boyunca akşam 23.00’e kadar açık olan Deniz Dünyasına ilişkin konuşan Başkan Turgut Altınok, “Suyun altındaki büyülü dünyayı vatandaşlarımızın ayağına getiren Deniz Dünyamız, sualtı meraklıları için Ankara’nın ortasında bir cazibe merkezidir” dedi.

Deniz Dünyasında Bakım ve Tadilat Çalışması Başladı mask
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Deniz Dünyası'nda Bakım ve Tadilat Devam Ediyor

Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 2 bin 700 metrekaresi kapalı olmak üzere toplamda 4 bin metrekarelik bir alana sahip olan Deniz Dünyasında bakım ve tadilat çalışması sürdürüyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un talimatıyla başlatılan bakım ve tadilat çalışmalarında, sualtı canlılarının olduğu kimi bölmeler yenilenerek daha sonra temizlik çalışması yürütülüyor. Hint, Pasifik, Atlas Okyanuslarından getirilen 150 tür ve toplamda 4000 adet balığı içerisinde barındıran turistik mekânda devam eden bakım çalışmalarıyla sualtı meraklılarının daha sağlıklı bir ortamda gezi yapması sağlanacak.

Ramazan ayı boyunca akşam 23.00’e kadar açık olan Deniz Dünyasına vatanların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Turistik Gezilerde Vazgeçilmez Olacak

Devam eden bakım ve tadilat çalışmalarının Deniz Dünyasını eski ihtişamına kavuşturacağını ve turistik gezilerde vazgeçilmez olacağını vurgulayan Başkan Altınok, “Denizlerdeki yaşamı merak eden sualtı meraklıları eğer Ankara’da bu doğallığın tadını çıkarmak istiyorlarsa Keçiören’e gelmeliler. Deniz Dünyamız şehit aileleri, gazi ve engelli vatandaşlarımız için ücretsizdir. Burada deniz canlıları ve denizlerdeki doğal yaşam hakkında çeşitli belgeseller izleme imkânı sunuyoruz. Vatandaşlarımız bir yandan deniz canlılarını izleyip, öte yandan bu canlılar hakkında bilgiler alabiliyorlar. 4 ana bölümden oluşan Deniz Dünyamızı gezdikten sonra dinlenmek ve keyifli vakit geçirebilecekleri alanlarımız da var” dedi.

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Bugün 09:30 TSİ Ankara- Yaşam

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