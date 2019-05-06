06 Mayıs 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

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İstanbul Kapalıçarşı’da 5,99 liradan alınan dolar 5,9920 liradan, 6,7060 liradan alınan euro ise 6,7080 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,97 liradan, 6,68 euro ise liradan satılmıştı.

(İHA)