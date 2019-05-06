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YSK’nın Kritik Mesaisi Bugün

Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) AK Parti’nin İstanbul ve Büyükçekmece ile MHP’nin İstanbul ve Maltepe için yaptığı olağanüstü itirazlara dair nihai kararı bugün vermesi bekleniyor.

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YSK, İstanbul seçimine yönelik olağanüstü itirazları bugün gerçekleştireceği toplantıda ele alacak. Toplantıda saat 14.30’da Başkan Sadi Güven Başkanlığı’nda 11 kurul üyesi ile bir araya gelecek. Toplantının ana gündemi İstanbul olacak. İstanbul’daki 39 ilçe seçim kurullarından iddialara ilişkin istenilen belge ve dokümanlar YSK’ya ulaştı ve evraklar dijital sisteme girildi. YSK’nın bu bilgiler doğrultusunda salt kurul çoğunluğunun yeterli oyu ile İstanbul için nihai kararı vermesi bekleniyor.

Süreç nasıl işledi

YSK, olağanüstü itiraz sürecine ilişkin mesaisini doldurmak üzere. Kurul 22 Nisan’da AK Parti’nin ve MHP’nin başta İstanbul, Büyükçekmece ve Maltepe itirazlarını gündeme almıştı. 23 ve 24 Nisan’da Kurul olağanüstü itirazlara ilişkin ara kararlarını açıklamıştı. Verilen ara karar çerçevesinde; 41 bin 132 kısıtlı seçmenin araştırılması istenmişti. Araştırma için 5 gün süre tanındı. Bu bilgilere ek olarak YSK, AK Parti’nin itirazları kapsamında 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılmasını istedi. Araştırılacak rakam böylece 46 bin 447 oldu. Kurul, MHP’nin olağanüstü itirazları için Maltepe 1. ve 2. İlçe Seçim Kurullarından, MHP’nin sandık kurulu başkan ve üyeleriyle ilgili ileri sürülen iddialarında araştırılmasını da istedi. YSK tarafından verilen ilçe seçim kurullarına verilen 5’er günlük araştırma sürelerinin sonunda istenilen belge, döküman ve evraklar 39 ilçe seçim kurulu tarafından YSK’ya iletildi. Bu bilgiler ışığında kurul, İstanbul görüşmelerine yeniden başlayacak.

(İrfan Çalışkan /İHA)

Bugün 09:45 TSİ İHA Ankara- Siyaset

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