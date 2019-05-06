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Kuzey Makedonya'nın Yeni Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski Oldu

Kuzey Makedonya'da adaylardan Stevo Pendarovski cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığını açıkladı.

Kuzey Makedonya'nın Yeni Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski Oldu mask
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Kuzey Makedonya’da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) adayı Stevo Pendarovski, cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığını açıkladı.

Başkent Üsküp’teki parti merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Pendarovski, herkesin cumhurbaşkanı olacağını ifade ederek, vatandaşların bu seçimde birlikte ilerlemeye karar verdiklerini söyledi.

Kuzey Makedonya vatandaşlarının etnik ve siyasi aidiyetlerinden bağımsız olarak birleştiklerini vurgulayan Pendarovski, "Bana herkesin cumhurbaşkanı olmam için sorumluluk ile görevi veren tüm vatandaşlara, Makedon, Arnavut, Türk, Sırp, Ulah, Roman, Boşnak ve diğerlerine teşekkürlerimi sunuyorum. Herkesin cumhurbaşkanı olacağım." ifadelerini kullandı.

Seçim sonucuyla ülkenin ait olduğu Avrupa Birliği (AB) ve NATO ile ekonomik olarak gelişmiş dünyaya doğru ilerlemenin yolunun garantilendiğini iddia eden Pendarovski, demokratik seçimlere katılım ve katkılarından dolayı diğer adaylar Gordana Silyanovska Davkova ve Blerim Reka’ya teşekkür etti.

"Avrupalı bir cumhurbaşkanı seçtik"

Başbakan Zoran Zaev da başarılı ve demokratik bir seçimi geride bıraktıklarını belirterek, Avrupalı bir cumhurbaşkanı seçtiklerini belirtti.

Sonuçların, ülke vatandaşlarının zaferi olduğunu ifade eden Zaev, "Bugünkü seçimlerin sonucu daha da büyüdüğümüzün, sorumlu karar verdiğimizin ve ilerlemeyi hak ettiğimizin kanıtıdır. Bizim yerimiz NATO, Avrupa Birliğindedir." diye konuştu.

Ana muhalefetteki İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliğinin (VMRO-DPMNE) adayı Silyanovska Davkova ise rakibinin kazandığını ancak bireysel ve partisinin adayı olarak mücadeleyi kaybetmediklerini düşündüğünü dile getirdi.

Devlet Seçim Komisyonunun açıkladığı resmi olmayan verilere göre, oyların tamamı sayılırken SDSM adayı Pendarovski, oyların yüzde 51,66'sını aldı. Ana muhalefetteki VMRO-DPMNE öncülüğünde oluşturulan ittifakın desteklediği Gordana Silyanovska Davkova ise yüzde 44,73'te kaldı.

Seçime katılım yüzde 46,70 oldu

Seçimde oyların yüzde 3,61'i ise geçersiz sayıldı. Seçime katılım yüzde 46,70 oldu.

Anayasaya göre, ikinci turun geçerli sayılması için katılımın en az yüzde 40 olması gerekiyordu.

Kuzey Makedonya'nın, eski adıyla Makedonya olarak 8 Eylül 1991'de eski Yugoslavya'dan ayrılıp bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana altıncı kez düzenlenen seçimi kazanan cumhurbaşkanı, beş yıllığına görev yapacak.

Mevcut Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov'un görevi 12 Mayıs'ta sona eriyor.

Bugün 09:48 TSİ AA - Dünya

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